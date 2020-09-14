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Тихановская: «Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои»

14.09.2020 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская прокомментировала кредит, который Путин пообещал Лукашенко


Светлана Тихановская / t.me/pulpervoi

Светлана Тихановская прокомментировала новости о том, что Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко новый кредит.

"У меня многие просят дать комментарий по поводу кредита, который Путин намерен дать Лукашенко. Я надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит. Мой комментарий — это обращение к гражданам России: "Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы". Агонию Лукашенко это может продлить, но победы народа предотвратить не сможет", — передаёт слова Тихановской Telegram-канал "Пул первой".

Как сообщалось ранее, новый кредит на 1,5 миллиарда долларов Путин пообещал выдать Лукашенко по итогам переговоров. Они прошли в Сочи 14 сентября.
 
 
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Светлана Тихановская прокомментировала кредит, который Путин пообещал Лукашенко
 
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