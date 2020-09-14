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Путин: Россия предоставит Беларуси госкредит в размере $1,5 млрд

14.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Сочи прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча состоялась в резиденции российского лидера.

«Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше», – заявил глава РФ.

Путин назвал Беларусь ближайшим союзником России. «Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая договоренности, вытекающие из Договора о Союзном государстве, об ОДКБ. Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника и, безусловно, как я уже вам говорил неоднократно в телефонных разговорах, выполним все взятые нами на себя обязательства», – добавил Путин.

Глава государства сообщил, что РФ предоставит Беларуси госкредит в размере $1,5 млрд.

«Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит – 1,5 миллиарда долларов, и мы это исполним. Сейчас, насколько мне известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне», – отметил российский лидер.

«Спасибо, Владимир Владимирович, спасибо за то, что откровенно и достаточно полно вы затронули вопросы нашей сегодняшней встречи. Вы поступили очень порядочно, по-человечески, поэтому лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, не буду их перечислять, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время», – сказал в свою очередь Лукашенко.

Напомним, только в августе лидеры пять раз разговаривали по телефону. А 3 сентября с визитом в Беларусь приезжал председатель правительства России Михаил Мишустин.



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В Сочи прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча состоялась в резиденции российского лидера.
 
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