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Появилось видео столкновения Toyota и сопровождавшего колонну техники автомобиля ГАИ

14.09.2020 20:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В распоряжении AUTO.TUT.BY появилось видео столкновения автомобиля ГАИ, который сопровождал колонну спецтехники, и Toyota около Ждановичей.

Напомним, авария произошла 13 сентября, около 12.00. Как рассказали в пресс-службе МВД, автомобиль ГАИ с включенными проблесковыми маячками двигался по съезду с внешнего кольца МКАД. Когда служебный автомобиль выехал в первую полосу улицы Тимирязева, произошло столкновение с Toyota, водитель которой ехал со стороны Ратомки. От удара Toyota перевернулась.

В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

 
 
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