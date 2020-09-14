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Появилось видео столкновения Toyota и сопровождавшего колонну техники автомобиля ГАИ
Источник материала: Tut.by
В распоряжении AUTO.TUT.BY появилось видео столкновения автомобиля ГАИ, который сопровождал колонну спецтехники, и Toyota около Ждановичей.
Напомним,
В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
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Напомним, авария произошла 13 сентября, около 12.00.
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