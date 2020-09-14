Появилось видео столкновения Toyota и сопровождавшего колонну техники автомобиля ГАИ

Источник материала: Tut.by

В распоряжении AUTO.TUT.BY появилось видео столкновения автомобиля ГАИ, который сопровождал колонну спецтехники, и Toyota около Ждановичей.

Напомним, авария произошла 13 сентября, около 12.00. Как рассказали в пресс-службе МВД, автомобиль ГАИ с включенными проблесковыми маячками двигался по съезду с внешнего кольца МКАД. Когда служебный автомобиль выехал в первую полосу улицы Тимирязева, произошло столкновение с Toyota, водитель которой ехал со стороны Ратомки. От удара Toyota перевернулась.

В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.