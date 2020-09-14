Купаловцы отметили 100-летие театра

В Александровском сквере за театром должна была открыться небольшая Аллея звёзд.





Но вскоре после президентских выборов из театра — из-за своей позиции — был уволен гендиректор Павел Латушко. За ним ушли актёры и другие сотрудники. Из труппы, состоявшей из 57 человек, работают 15.

Так будет ли праздник?

“У нас до сих пор не состоялась встреча с нашим новым руководством, нет никакой ясности относительно того, как будем развиваться дальше. Поэтому ничего не анонсировалось, — рассказывает Еврорадио пресс-секретарь Николай Заяц. — Но если смотреть на ситуацию изнутри, у нас, несмотря на то что часть купаловцев осталась, а часть ушла, никакого раскола нет. Коллектив очень дружный.





Знаменитые белорусы устроили флешмоб #Купаловский100 и записывают для нас видеопоздравления, сегодня мы их вместе принимаем. Нас поздравили уже Павел Павлович Латушко, Лявон Вольский, Пит Павлов, Александра Герасименя, ансамбль “Песняры” и другие. В 19:00 на ютубе состоится небольшая премьера. Те актёры, которые покинули театр, почитают «Сымона Музыку» Якуба Коласа”.





Несмотря на всё это, сегодня настроение купаловцев трудно назвать праздничным.





Мы с театром выехали за грибами, это старая купаловская традиция, — рассказывает Еврорадио актер Павел Харланчук. — Так и отмечаем. Что по ситуации, всё абсурдно, сейчас мы находимся в театре абсурда, но я верю, что здравый смысл победит и мы будем работать. Не знаю, что ещё сказать. Такое неопределённое время: ни в одной пьесе, ни в одном романе я не слышал о таких событиях. Еврорадио актер Павел Харланчук. — Так и отмечаем. Что по ситуации, всё абсурдно, сейчас мы находимся в театре абсурда, но я верю, что здравый смысл победит и мы будем работать. Не знаю, что ещё сказать. Такое неопределённое время: ни в одной пьесе, ни в одном романе я не слышал о таких событиях.





Как будет дальше — кто его знает. Мне единственное нравится, что люди проснулись, что люди хотят действительно быть личностями, а не просто каким-то материалом для создания картинки того, что есть страна. Я надеюсь, что уже скоро мы оправимся от этого сна и выйдем из него достойным народом для этого мира и Бога”.





Вместе с коллегами за грибами поехал и вчерашний режиссёр Купаловского Роман Подоляко.





“Держимся вместе, будем вместе отмечать столетие, — говорит он. — Мы не сдаёмся, помогаем друг другу. Безусловно, сейчас будет трудно, но мы постараемся бороться за судьбу каждого. Наша история не заканчивается, и напрасно думать, что мы разбежимся”.





Собеседник выражает благодарность всем зрителям и неравнодушным людям, которые поддержали и продолжают поддерживать купаловцев.









"Кто огурцами, кто тыквой, кто макаронами, кто квартирой для проживания! — вспоминает Подоляко. — Такой консолидации, конечно, стоило поискать. Я на такое даже не надеялся. Когда будут известны наши конкретные планы, мы обязательно соберём всех, кто оставался рядом".





Актриса Зоя Белохвостик за грибами не поехала. Но она рада, что купаловцы не теряют своих традиций.





"Отмечать как надо мы будем, когда победим, — говорит она. — Я никак не отмечаю. Просто думаю... вспоминаю то, что Купаловский — это дом моей семьи с 1926 года. И вся моя семья так или иначе принадлежит Купаловскому. Даже моя сестра-журналист всегда писала о купаловцах. Племянник-художник рисовал для театра. Все. В Купаловском здании не только тени приветствуют его бывших корифеев, здесь выросло несколько поколений творцов. Новое поколение умножает и развивает успехи своих предшественников, и жизнь продолжается, и мы не прощаемся, и наследие театра передаётся из рук в руки, от сердца к сердцу.





Я очень горжусь труппой театра, своими коллегами и всех нас поздравляю, несмотря на обстоятельства. Мы должны быть там, где мы должны быть сегодня, — и все вместе. Вместе — это самое главное”.









Несмотря на то что часть актёров осталась работать в театре, масштабных празднований столетнего юбилея Купаловского не планируется.