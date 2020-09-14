Песков: Кредит предоставляется не Лукашенко, а Беларуси

Кредит в размере 1,5 млрд долларов Россия предоставляет не Лукашенко, а Беларуси «как братской стране», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам прошедших 14 сентября в Сочи переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Поэтому опасений, что кредит не вернется, нет, сказал Песков, которого цитирует журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале «Пул № 3».

Отвечая на вопрос «Не считают ли в Кремле, что Лукашенко не хватает легитимности?», Песков заявил, что тот «является легитимным президентом Белоруссии и визави президента Путина в межгосударственных отношениях».

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в летней резиденции президента России Бочаров Ручей в Сочи (Краснодарский край РФ) завершились около 19:00. Встреча длилась 4 часа 20 минут. Почти все это время Путин и Лукашенко беседовали без посторонних, пресса была допущена только на протокольную часть переговоров.

При камерах президент РФ заявил, что Россия рассматривает Беларусь как своего «ближайшего союзника» и намерена выполнить все взятые на себя обязательства , «включая договоренности, вытекающие из Договора о Союзном государстве, об ОДКБ».

В свою очередь Лукашенко поблагодарил Путина и россиян за поддержку «в поствыборное время».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что подписания каких-либо документов по итогам переговоров не запланировано.