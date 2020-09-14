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В Гомеле за митинги судили преподавателей вузов, программиста, инженера, байкеров и активистов

14.09.2020 21:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во всех районных судах Гомеля 14 сентября прошли заседания по делам задержанных в пятницу, 11 сентября, и воскресенье, 13 сентября.

В пятницу в Гомеле было задержано не менее 20 человек. Их забирали из дома, с работы, на улице и помещали в ИВС до суда. В воскресенье в Гомеле прошел многотысячный Марш героев. После акции было задержано не менее 27 человек, ОМОН применял грубую силу. Силовики при задержании повредили ногу 22-летней Анне Астафьевой. Из РОВД она попала в больницу.

Программиста EPAM Григория Есьмана сотрудники ОМОН избивали в Центральном РОВД, так как он отказался дать им пин-код от мобильного телефона. «Били руками, ногами в берцах. Сильно пережали руки стяжками», — сообщил сегодня на суде программист. Его судил Виктор Козачек (суд Центрального района) и наказал арестом на одни сутки.

Также Козачек рассматривал административное дело инженера Игоря Бахмата. За участие в «несанкционированном шествии» он получил восемь суток ареста. У инженера четверо детей, младшему три года. «Вы меня посадили на сутки? За что? Вы подумали о том, что у меня пятеро человек, четверо детей и жена на иждивении? Кто будет их кормить?» — обратился Бахмат к судье. Вопрос остался без ответа.

Суд Новобелицкого района оштрафовал на 10 базовых величин (270 рублей) Владимира Быстренкова — заместителя декана машиностроительного факультета ГГТУ им. П.Сухого. С пятницы Быстренков находился в ИВС. Его коллега, преподаватель вуза Вадим Бельский получил в тот же день трое суток ареста.

14 сентября получил пять суток преподаватель БелГУТ, историк и краевед Евгений Маликов. Он в пятницу присутствовал на акции в поддержку Вадима Бельского и был задержан.

Судья Олеся Осипова наказала арестом сроком на 8 суток байкеров Карима Алиагаева, Дмитрия Зьянова и Сергея Солодкого. Они были задержаны 13 сентября. Однофамилец Солодкого Дмитрий получил штраф 30 базовых величин (810 рублей).

24-летняя Марина Скидан получила 15 базовых величин штрафа (405 рублей).

На 25 базовых величин (675 рублей) оштрафована журналистка Лариса Щирякова. Она была задержана в пятницу и находилась выходные в ИВС.

 
Теги: Гомель
 
 
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Во всех районных судах Гомеля 14 сентября прошли заседания по делам задержанных в пятницу, 11 сентября, и воскресенье, 13 сентября.
 
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