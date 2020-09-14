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Минфин подтвердил падение котировок еврооблигаций после выборов
Источник материала: Партизан
Министерство финансов констатировало падение котировок ранее размещенных еврооблигаций на фоне негативных новостей о поствыборных событиях в Беларуси. "Такие значимые для страны события, как выборы главы государства, всегда вызывают повышенное внимание со стороны участников рынка.
Поэтому ожидаемо, что массивный поток новостей из Беларуси не мог не сказаться на настроениях инвесторов, и со второй декады августа мы увидели существенную волатильность и падение котировок белорусских облигаций", - сообщил заместитель министра финансов Беларуси Андрей Белковец в интервью изданию Cbonds Review.
По его словам, "дальнейшее развитие ситуации на финансовых рынках предугадать достаточно сложно",
"Но со своей стороны могу подтвердить, что в вопросах долговой политики Республика Беларусь была и остается верной принципам безусловного исполнения всех обязательств. Мы располагаем достаточными средствами для осуществления выплат всем нашим кредиторам и облигационным инвесторам", - подчеркнул замминистра.
По его словам, Минфин = также готов к диалогу с инвесторами, чтобы снять их обеспокоенность. "Мы также готовы к открытому диалогу с держателями наших ценных бумаг, чтобы снять их возможную обеспокоенность, донести актуальную информацию об экономической ситуации, о состоянии бюджета, госдолга, банковской системы Беларуси", - сказал Белковец.
"Несмотря на достаточно напряженный во всех отношениях год, надеюсь, что отрицательная динамика цен белорусских бумаг носит временный характер", - добавил он.
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Министерство финансов констатировало падение котировок ранее размещенных еврооблигаций на фоне негативных новостей о поствыборных событиях в Беларуси. "Такие...
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