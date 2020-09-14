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На Гомельщине 10-летняя девочка по ошибке выпила алкоголь и впала в кому
Источник материала: Партизан
Инцидент произошел вечером 13 сентября в Буда-Кошелевском районе.
Девочка сделала пару глотков из бутылки, в которой вместо газировки родители хранили спиртное, и пошла в магазин, пишет о происшествии «Авангард».
По дороге ей стало плохо, и вскоре девочка потеряла сознание. Ребенка в состоянии алкогольной комы доставили в больницу,
По данному факту проводится проверка, выясняются причины и условия, способствовавшие несчастному случаю.
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Инцидент произошел вечером 13 сентября в Буда-Кошелевском районе.
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