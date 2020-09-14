На Гомельщине 10-летняя девочка по ошибке выпила алкоголь и впала в кому

Девочка сделала пару глотков из бутылки, в которой вместо газировки родители хранили спиртное, и пошла в магазин, пишет о происшествии «Авангард».





пишет intex-press.by По дороге ей стало плохо, и вскоре девочка потеряла сознание. Ребенка в состоянии алкогольной комы доставили в больницу,intex-press.by

По данному факту проводится проверка, выясняются причины и условия, способствовавшие несчастному случаю.



