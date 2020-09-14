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Гурский о перспективах IT: «Не думаем, что наши инвестиции в Беларуси в безопасности»

14.09.2020 21:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусский IT-предприниматель Юрий Гурский, живущий сейчас на Кипре, в интервью Forbes поделился взглядами на перспективы отрасли в нашей стране. Человек, который преуспел в этом бизнесе, больше не считает возможным развивать его в нашей стране. Объяснил почему.

Издание напоминает: минчанин Гурский к 37 годам успел разбогатеть, прославиться как писатель, инвестор и ментор стартапов. Его проекты стали частью Facebook, Google, Mail.ru. Он глава компании Palta, которая в числе других активов объединила доли в мобильных приложениях Flo и Prisma.

Сейчас предприниматель наблюдает за тем, что происходит в Беларуси, где расположены офисы Flo и еще одной компании Гурского — Wannaby (250 сотрудников). Говорит, что до протестов вынашивал с коллегами идею построить IT-университет в РБ «по лучшим западным образцам»: «Мы думали брать не больше 1000—2000 человек. Мы могли бы сказать выпускникам, что те, кто будет хорошо учиться, гарантированно будут трудоустроены в определенный пул компаний. Родители были бы мотивированы отдавать в такой университет талантливых детей».

Теперь считает идею слишком рискованной: «Например, могут просто „пришить“ статью, если из наших 2000 студентов 700 будут митинговать. А посадят в итоге тех, кто открыл университет».

Он уже не хочет расширять офис в Минске, массово нанимать сотрудников. Но и закрывать его планирует, если только компанию «не вынудят как-то это сделать». «Никакого оптимизма мы не испытываем, — сказал Юрий Гурский. — Ситуация показала, что сейчас закон в стране не соблюдается совсем, нарушаются прямые нормы Конституции, поэтому мы не можем думать, что наши инвестиции в Беларуси в безопасности. Мы понимаем, что все это может быть закончено в одну секунду, и это очень грустно».

Flo и Wannaby, по словам бизнесмена, поддерживают сотрудников вне зависимости от того, решили они остаться в стране или уехать. Тем, кто захотел покинуть страну, компании помогают с релокацией: оплачивают дорогу к новому месту в другой стране, помогают оформить документы и найти жилье.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский IT-предприниматель Юрий Гурский, живущий сейчас на Кипре, в интервью Forbes поделился взглядами на перспективы отрасли в нашей стране. Человек, который...
 
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