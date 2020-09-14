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В Уручье автобус 27-го маршрута внезапно выехал на встречку, протаранил машину и врезался в столб
Источник материала: Onliner
Около 7 вечера в Уручье произошла авария с участием автобуса и по меньшей мере одного легкового автомобиля. По предварительной информации, МАЗ 27-го маршрута внезапно выехал на встречную полосу и продолжал двигаться. По пути столкнулся с Volkswagen, затем врезался в столб и остановился.
«Автобус проехал свой поворот из-под моста, увеличивая скорость поехал в сторону „Гиппо“. На встречной врезался в VW, въехал в столб. Все живы», — сообщает наш читатель Grimlock. На его снимках видны последствия аварии.
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Около 7 вечера в Уручье произошла авария с участием автобуса и по меньшей мере одного легкового автомобиля. По предварительной информации, МАЗ 27-го маршрута...
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