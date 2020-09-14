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Транспортное сообщение, легитимность Лукашенко, кредит: Песков о переговорах в Сочи (обновлено)
Источник материала: Onliner
Сегодня Лукашенко и Путин больше 4 часов без прессы
Путинский «Пул N3»
Песков обозначил позицию Кремля: Лукашенко — легитимный президент Беларуси.
Также Песков объяснил, что часть нового кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств. Отметил, что повторение сценария с кредитом, выданным Украине, невозможно: деньги даются не Лукашенко, а «братской Белоруссии».
Он также сообщил, что, по договоренности Лукашенко и Путина, резерв российских силовиков, сосредоточенный на границе с нашей страной, будет снят и отправлен в места дислокации.
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Сегодня Лукашенко и Путин больше 4 часов без прессы общались в Сочи. О чем говорили, довольно общо уже высказалась пресс-служба Александра Лукашенко. После встречи...
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