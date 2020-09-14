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Транспортное сообщение, легитимность Лукашенко, кредит: Песков о переговорах в Сочи (обновлено)

14.09.2020 21:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Лукашенко и Путин больше 4 часов без прессы общались в Сочи. О чем говорили, довольно общо уже высказалась пресс-служба Александра Лукашенко. После встречи сообщений о подписанных документах не последовало. Зато российские каналы рассказывают об итогах немного подробнее. О смысле встрече высказался пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Путинский «Пул N3» отмечает, что если сенсации во время переговоров и были, то они не предназначены для широкой публики. Беседу оценили как «конструктивную и насыщенную».

  • Стороны договорились о восстановлении транспортного сообщения.
  • Лукашенко подтвердил намерение запустить изменения в Конституцию. Путин поддержал.
  • Путин сказал, что все российские военные после учений в Беларуси вернутся к местам дислокации.
  • Обсуждались поставки нефти и газа. «Итог обсуждения конструктивный».

Песков обозначил позицию Кремля: Лукашенко — легитимный президент Беларуси.

Также Песков объяснил, что часть нового кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств. Отметил, что повторение сценария с кредитом, выданным Украине, невозможно: деньги даются не Лукашенко, а «братской Белоруссии».

Он также сообщил, что, по договоренности Лукашенко и Путина, резерв российских силовиков, сосредоточенный на границе с нашей страной, будет снят и отправлен в места дислокации.

 
 
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Сегодня Лукашенко и Путин больше 4 часов без прессы общались в Сочи. О чем говорили, довольно общо уже высказалась пресс-служба Александра Лукашенко. После встречи...
 
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