Прокуратура оценит ущерб из-за двухдневной забастовки на «Беларуськалии» и, возможно, выставит иск

Источник материала: Tut.by

Прокуратура Минской области выясняет, к каким негативным экономическим последствиям привела двухдневная забастовка в августе на «Беларуськалии». После этого прокуратура намерена принять меры по возмещению вреда предприятию и рассмотреть вопрос о предъявлении иска в его интересах. Об этом сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры. Ранее 11 сентября Минский областной суд признал незаконной забастовку на «Беларуськалии». Напомним, среди требований бастовавших работников, а также теперь у стачкома предприятия — освобождение всех политических заключенных, отставка Александра Лукашенко, проведение новых выборов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В прокуратуре по Минской области заявили, что из-за приостановки выпуска калийных удобрений 17 и 18 августа плановые показатели производства на «Беларуськалии» снизились на 47,6%. Из-за этого намерены принять меры по возмещению вреда предприятию и рассмотреть вопрос о предъявлении иска в его интересах.

Ранее 11 сентября в Минском областном суде начальник юридического отдела «Беларуськалия» Андрей Киселев, отвечая на вопрос прокурора, повлекла ли забастовка негативные экономические последствия для предприятия, ответил :

— Пока информации о причиненном ущербе нет.

Заместитель директора по производству Олег Черкас рассказал в этом же суде, что допущенный за два дня простоя 17 и 18 августа ущерб постарались минимизировать.

— Объемы, которые планировались к отгрузке в августе, были перенесены на сентябрь без ущерба для нашего предприятия и для покупателя. Естественно, дополнительные объемы, которые перешли в этот месяц, придется компенсировать. После этих ремонтов производство нацелено на максимальную работу, чтобы выполнить планы сентября и компенсировать те объемы, которые перешли с августа. Сегодня производство так и работает, загрузка составляет 100%.

Напомним, утром 17 августа работники «Беларуськалия» вышли на забастовку, а затем повторили это 18 августа . После этого основная масса работников вышла на работу, а часть продолжила стачку. Около 20 человек по-прежнему находятся в стачечном комитете.

Среди августовских и нынешних требований работников предприятия значатся в том числе освобождение всех политических заключенных, отставка Александра Лукашенко, проведение новых выборов

​​Прокурор Сергей Хмарук тем временем разъяснил правовые последствия участия в незаконной забастовке. «Согласно ст. 397 ТК, участники забастовки, признанной судом незаконной, могут быть привлечены к дисциплинарной и иной ответственности, предусмотренной законодательством. В том случае, если в результате незаконной забастовки нанимателю причинен вред, при соблюдении условий, установленных трудовым законодательством, работник может быть привлечен к материальной ответственности», — говорится в пояснении.

В прокуратуре Минской области уточняют:

«Работникам, которые участвовали в забастовке, не сохраняется зарплата за все ее время. Время забастовки также не включается в стаж, дающий право на отпуск (ч.1 ст. 396 ТК). Те, кто создает препятствия для исполнения трудовых обязанностей работникам, которые не участвуют в забастовке, а также те, кто путем насилия или угрозы применения насилия принуждает к участию в забастовке либо отказу от участия в ней, могут быть привлечены к административной (ст. 9.18 КоАП) и уголовной (ст. 200 УК) ответственности. Работа на предмет изучения законности отказов работников от выполнения трудовых обязанностей будет продолжена».