В Минске автобус врезался в легковушку и снес столб. Предварительно водителю стало плохо за рулем

Источник материала: Tut.by

В Минске автобус выехал на встречку, протаранил автомобиль и снес столб. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали читатели.





Происшествие случилось вечером 14 сентября на улице Шафарнянской. По словам очевидцев, автобус внезапно выехал на полосу встречного движения, столкнулся с легковым автомобилем и вылетел за пределы дороги, где врезался в столб. Предварительно водителю автобуса стало плохо за рулем.

Как сообщили в ГАИ Минска, четыре пассажира автобуса и оба водителя доставлены в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии выясняются.