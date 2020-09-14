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В Минске автобус врезался в легковушку и снес столб. Предварительно водителю стало плохо за рулем

14.09.2020 21:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске автобус выехал на встречку, протаранил автомобиль и снес столб. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали читатели.


Происшествие случилось вечером 14 сентября на улице Шафарнянской. По словам очевидцев, автобус внезапно выехал на полосу встречного движения, столкнулся с легковым автомобилем и вылетел за пределы дороги, где врезался в столб. Предварительно водителю автобуса стало плохо за рулем.

Как сообщили в ГАИ Минска, четыре пассажира автобуса и оба водителя доставлены в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

 
Теги: Минск
 
 
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