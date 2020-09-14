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В Минске автобус врезался в легковушку и снес столб. Предварительно водителю стало плохо за рулем
Источник материала: Tut.by
В Минске автобус выехал на встречку, протаранил автомобиль и снес столб. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали читатели.
Происшествие случилось вечером 14 сентября на улице Шафарнянской. По словам очевидцев, автобус внезапно выехал на полосу встречного движения, столкнулся с легковым автомобилем и вылетел за пределы дороги, где врезался в столб. Предварительно водителю автобуса стало плохо за рулем.
Как
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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Четыре пассажира автобуса и оба водителя доставлены в больницу.
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