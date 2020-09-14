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Полезные советы: как использовать фартук из плитки в ванной комнате
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Плитка в ванной: за и против
Фартук из плитки пользуется большой популярностью благодаря следующим свойствам:
Среди недостатков основными выделяют высокую стоимость и сложность монтажа. Правильно произвести работы под силу опытному мастеру: у новичка в ремонте вряд ли получится облицевать стены, не допустив ошибок.
Виды плитки для фартука
Чаще всего в качестве фартука для ванной используют керамическую плитку: это бюджетно, красиво и практично. Вопреки стереотипам, керамическая плитка — вовсе не однотонный плоский фрагмент для скучной облицовки, а большой выбор интересных дизайнов и комбинаций. Давайте рассмотрим несколько примеров.
Как должен выглядеть фартук из плитки в ванной
Фартук из плитки в ванной кладется в зонах с высокой вероятностью попадания воды. Обычно это в 30−40 сантиметрах от борта ванной, а также на небольшом участке от умывальника до зеркала.
Кстати, фартук не обязательно должен быть из плитки: чтобы создать гармоничную композицию, можно сделать его из того же материала, из которого выполнена и столешница.
Пространство вокруг плитки можно покрыть влагостойкой краской. Достоинства у такого решения два. Первое — практичность: лакокрасочный состав не боится влаги, легко моется и ничем не уступает керамике по надежности. Второе — экономия: качественная плитка не всегда стоит дешево, как и сама услуга по облицовке. Краска поможет сэкономить на ремонте ванной без отказа в реализации задуманного стиля.
Если после облицовки пола или стен осталась
Вместо послесловия
Перед началом работ определитесь с точными типом и размером плитки, покрываемой площадью (вдруг за зеркалом, тумбой, трубой или в других недоступных местах облицовка не понадобится), обязательно нарисуйте раскладку: на бумаге или компьютере.
Фартук из плитки в ванной — простое дизайнерское решение, которое еще долго не выйдет из моды. Стоит недорого, смотрится привлекательно, отличается практичностью. А главное — позволяет не тратить серьезные суммы на материал и монтаж.
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