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Полезные советы: как использовать фартук из плитки в ванной комнате

14.09.2020 21:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Фартук из плитки в ванной в последнее время стал трендом современного дизайна. Команда TAM.BY не отстает от тенденций интерьера, поэтому решила рассказать, как сделать ремонт в ванной привлекательным и без внушительных затрат.

Содержание:

♦ Плитка в ванной: за и против
♦ Виды плитки для фартука
♦ Как должен выглядеть фартук из плитки в ванной
♦ Вместо послесловия

Плитка в ванной: за и против


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Фартук из плитки пользуется большой популярностью благодаря следующим свойствам:

  • облицовка спокойно переносит высокую влажность и прямой контакт с водой;
  • не гниет, препятствует распространению плесени (при соответствующей обработке стыков);
  • срок службы достигает минимум 10 лет;
  • плитка не боится температурных колебаний;
  • легко чистится, не требует специального ухода;
  • большой выбор цветов, форм, размеров, рисунков и фактуры;
  • подходит для большинства стилей интерьера;
  • гармонично сочетается со многими отделочными материалами.

Среди недостатков основными выделяют высокую стоимость и сложность монтажа. Правильно произвести работы под силу опытному мастеру: у новичка в ремонте вряд ли получится облицевать стены, не допустив ошибок.

Виды плитки для фартука


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Чаще всего в качестве фартука для ванной используют керамическую плитку: это бюджетно, красиво и практично. Вопреки стереотипам, керамическая плитка — вовсе не однотонный плоский фрагмент для скучной облицовки, а большой выбор интересных дизайнов и комбинаций. Давайте рассмотрим несколько примеров.

  • Фриз. Плоская узкая полоска, выполняющая роль бордюра. Как правило, на изделия наносят сложную композицию и даже лепнину, дополняющую основную отделку. Стоимость выше классической плитки, так как сложное изготовление декора нельзя назвать бюджетным.
  • Бордюр. Узкий полукруглый или слегка выпуклый элемент декоративной плитки. Благодаря рельефности удается добавить облицовке выразительности, оттенить один участок кладки от другого.
  • Декор. Плитка с рисунком, которая укладывается в одном ряду с основным материалом. Задача — разбавить общую палитру отделки.

Как должен выглядеть фартук из плитки в ванной


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Фартук из плитки в ванной кладется в зонах с высокой вероятностью попадания воды. Обычно это в 30−40 сантиметрах от борта ванной, а также на небольшом участке от умывальника до зеркала.

Кстати, фартук не обязательно должен быть из плитки: чтобы создать гармоничную композицию, можно сделать его из того же материала, из которого выполнена и столешница.

Пространство вокруг плитки можно покрыть влагостойкой краской. Достоинства у такого решения два. Первое — практичность: лакокрасочный состав не боится влаги, легко моется и ничем не уступает керамике по надежности. Второе — экономия: качественная плитка не всегда стоит дешево, как и сама услуга по облицовке. Краска поможет сэкономить на ремонте ванной без отказа в реализации задуманного стиля.

Если после облицовки пола или стен осталась керамическая плитка, попробуйте облицевать участок между зеркалом и раковиной. Что касается высоты фартука, то ориентироваться следует на расстояние от зеркала и размер плитки (часто хватает двух-трех рядов). Вместо классической плитки иногда кладут мозаику: такой фартук выглядит уникально и привлекательно.

Вместо послесловия


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Перед началом работ определитесь с точными типом и размером плитки, покрываемой площадью (вдруг за зеркалом, тумбой, трубой или в других недоступных местах облицовка не понадобится), обязательно нарисуйте раскладку: на бумаге или компьютере.

Фартук из плитки в ванной — простое дизайнерское решение, которое еще долго не выйдет из моды. Стоит недорого, смотрится привлекательно, отличается практичностью. А главное — позволяет не тратить серьезные суммы на материал и монтаж.

 
 
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