Полезные советы: как использовать фартук из плитки в ванной комнате

Источник материала: Tut.by



Фартук из плитки в ванной в последнее время стал трендом современного дизайна. Команда TAM.BY не отстает от тенденций интерьера, поэтому решила рассказать, как сделать ремонт в ванной привлекательным и без внушительных затрат.

Содержание:

Плитка в ванной: за и против



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Фартук из плитки пользуется большой популярностью благодаря следующим свойствам:

облицовка спокойно переносит высокую влажность и прямой контакт с водой;

не гниет, препятствует распространению плесени (при соответствующей обработке стыков);

срок службы достигает минимум 10 лет;

плитка не боится температурных колебаний;

легко чистится, не требует специального ухода;

большой выбор цветов, форм, размеров, рисунков и фактуры;

подходит для большинства стилей интерьера;

гармонично сочетается со многими отделочными материалами.

Среди недостатков основными выделяют высокую стоимость и сложность монтажа. Правильно произвести работы под силу опытному мастеру: у новичка в ремонте вряд ли получится облицевать стены, не допустив ошибок.

Виды плитки для фартука



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Чаще всего в качестве фартука для ванной используют керамическую плитку: это бюджетно, красиво и практично. Вопреки стереотипам, керамическая плитка — вовсе не однотонный плоский фрагмент для скучной облицовки, а большой выбор интересных дизайнов и комбинаций. Давайте рассмотрим несколько примеров.

Фриз. Плоская узкая полоска, выполняющая роль бордюра. Как правило, на изделия наносят сложную композицию и даже лепнину, дополняющую основную отделку. Стоимость выше классической плитки, так как сложное изготовление декора нельзя назвать бюджетным.

Бордюр. Узкий полукруглый или слегка выпуклый элемент декоративной плитки. Благодаря рельефности удается добавить облицовке выразительности, оттенить один участок кладки от другого.

Декор. Плитка с рисунком, которая укладывается в одном ряду с основным материалом. Задача — разбавить общую палитру отделки.

Как должен выглядеть фартук из плитки в ванной



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Фартук из плитки в ванной кладется в зонах с высокой вероятностью попадания воды. Обычно это в 30−40 сантиметрах от борта ванной, а также на небольшом участке от умывальника до зеркала.

Кстати, фартук не обязательно должен быть из плитки: чтобы создать гармоничную композицию, можно сделать его из того же материала, из которого выполнена и столешница.

Пространство вокруг плитки можно покрыть влагостойкой краской. Достоинства у такого решения два. Первое — практичность: лакокрасочный состав не боится влаги, легко моется и ничем не уступает керамике по надежности. Второе — экономия: качественная плитка не всегда стоит дешево, как и сама услуга по облицовке. Краска поможет сэкономить на ремонте ванной без отказа в реализации задуманного стиля.

Если после облицовки пола или стен осталась керамическая плитка , попробуйте облицевать участок между зеркалом и раковиной. Что касается высоты фартука, то ориентироваться следует на расстояние от зеркала и размер плитки (часто хватает двух-трех рядов). Вместо классической плитки иногда кладут мозаику: такой фартук выглядит уникально и привлекательно.

Вместо послесловия



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Перед началом работ определитесь с точными типом и размером плитки, покрываемой площадью (вдруг за зеркалом, тумбой, трубой или в других недоступных местах облицовка не понадобится), обязательно нарисуйте раскладку: на бумаге или компьютере.

Фартук из плитки в ванной — простое дизайнерское решение, которое еще долго не выйдет из моды. Стоит недорого, смотрится привлекательно, отличается практичностью. А главное — позволяет не тратить серьезные суммы на материал и монтаж.