С СТВ уволилась журналистка Лилия Латогурская

Сотрудница «Столичного телевидения» Лилия Латогурская сообщала о решении забрать трудовую книжку спустя шесть лет работы редактором.





По словам Латогурской, она намеревалась уволиться 12-13 августа, но последней каплей стал «чернючий ролик про Тихановскую». Журналистка уточнила, что от него «даже СТВ-шный юрист схватился за голову от откровенной клеветы».