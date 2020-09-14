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С СТВ уволилась журналистка Лилия Латогурская

14.09.2020 21:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудница «Столичного телевидения» Лилия Латогурская сообщала о решении забрать трудовую книжку спустя шесть лет работы редактором.

С СТВ уволилась журналистка Лилия Латогурская

По словам Латогурской, она намеревалась уволиться 12-13 августа, но последней каплей стал «чернючий ролик про Тихановскую». Журналистка уточнила, что от него «даже СТВ-шный юрист схватился за голову от откровенной клеветы».

 
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Сотрудница «Столичного телевидения» Лилия Латогурская сообщала о решении забрать трудовую книжку спустя шесть лет работы редактором.
 
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