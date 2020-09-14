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Тихановская прокомментировала кредит от России

14.09.2020 21:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Светлана Тихановская прокомментировала информацию о том, что Россия предоставит Беларуси кредит в сумме 1,5 млрд долларов.

О намерении России предоставить Беларуси кредит заявил Владимир Путин 14 сентября в Сочи на переговорах с Александром Лукашенко. «Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент кредит государственный — 1,5 миллиарда долларов. И мы это исполним», — сказал Путин.

«Я надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит», — сказала экс-кандидат в президенты Беларуси.

«Мой комментарий — это обращение к гражданам России: «Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы. Агонию Лукашенко это может продлить, но победы народа предотвратить не сможет», — добавила Тихановская.

Следует отметить, что, по данным Минфина России, долг Беларуси по кредитам, выделение которых зависело от РФ, превышает 10 млрд долларов.

 
 
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Светлана Тихановская прокомментировала информацию о том, что Россия предоставит Беларуси кредит в сумме 1,5 млрд долларов.
 
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