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Тихановская прокомментировала кредит от России
Источник материала: Навiны
Светлана Тихановская прокомментировала информацию о том, что Россия предоставит Беларуси кредит в сумме 1,5 млрд долларов.
О намерении России предоставить Беларуси кредит заявил Владимир Путин 14 сентября в Сочи на переговорах с Александром Лукашенко. «Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент кредит государственный — 1,5 миллиарда долларов. И мы это исполним», —
«Я надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит», — сказала экс-кандидат в президенты Беларуси.
«Мой комментарий — это обращение к гражданам России: «Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы. Агонию Лукашенко это может продлить, но победы народа предотвратить не сможет», — добавила Тихановская.
Следует отметить, что, по данным Минфина России, долг Беларуси по кредитам, выделение которых зависело от РФ, превышает 10 млрд долларов.
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Светлана Тихановская прокомментировала информацию о том, что Россия предоставит Беларуси кредит в сумме 1,5 млрд долларов.
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