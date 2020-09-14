Кто возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира

Лионель Месси

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lenta.ru На первом месте оказался форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Годовой доход игрока оценивается в 126 миллионов долларов, из них 92 миллиона — зарплата в каталонской команде. Вторую позицию занял нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Футболист заработал 117 миллионов. Тройку богатейших игроков замкнул форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар. Его доход оценивается в 96 миллионов, пишет

В десятку самых высокооплачиваемых футболистов попали три футболиста клубов Английский премьер-лиги. На пятом месте находится играющий за «Ливерпуль» египтянин Мохамед Салах (37 миллионов), на шестом — хавбек МЮ и сборной Франции Поль Погба (34 миллиона), а на десятом — испанский вратарь манкунианцев Давид де Хеа (27 миллионов).





5 июня сообщалось, что Роналду стал первым в истории футболистом, чей доход превысил миллиард долларов. За 17 лет карьеры он заработал 650 миллионов долларов в качестве зарплаты от различных клубов. Остальные средства он получил от спонсорских контрактов.



