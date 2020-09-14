Россия снимает резерв силовиков у границы с Беларусью

Силовой резерв РФ, который был сформирован по просьбе Александра Лукашенко, возвращается в места постоянной дислокации.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков по итогам встречи официальных лидеров двух государств в Сочи, сообщает «Эхо Москвы» .

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — сказал представитель Кремля.

27 августа Путин пояснил, что у России есть определенные обязательства перед Беларусью в рамках ОДКБ и Союзного государства, однако он надеется, что этот резерв, который может быть задействован в случае выхода ситуации из под контроля и перехода экстремистов к откровенному разбою, все же окажется не востребованным.