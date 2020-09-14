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Задержан известный спортивный журналист Сергей Щурко

15.09.2020 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журналист «Прессбола» и спортивный менеджер Сергей Щурко задержан сегодня в Минске. Об этом сообщила бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» и «Мисс Беларуси — 2008» Ольга Хижинкова.


Сергей Щурко — в центре

По словам Хижинковой, Щурко перестал выходить на связь после 13.00, сообщив, что к нему для беседы едут сотрудники милиции. Позже она уточнила, что Сергей — на Окрестина и будет проходить по административному делу.

Руководитель проекта Pressball.by Юрий Довнар при этом отметил, что пока нельзя наверняка говорить о том, что Щурко именно на Окрестина: дежурный сказал, что в ИВС такого задержанного нет.

Сергей Щурко — один из самых известных белорусских спортивных журналистов. Он также занимается организацией благотворительных проектов с участием звезд белорусского спорта.

 
Теги: Минск
 
 
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Журналист «Прессбола» и спортивный менеджер Сергей Щурко задержан сегодня в Минске. Об этом сообщила бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» и «Мисс Беларуси -...
 
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