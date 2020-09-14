Бывший топ-менеджер EPAM: Страна все ближе к краху и застою

«Каждый день, который власть не идет на диалог, наносит урон экономике страны», — заявил бывший старший вице-президент крупной IT-компании ЕРАМ Максим Богрецов, который после 20 лет работы за границей вернулся в Беларусь и стал членом основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса. Сейчас он начал выполнять также функции спикера штаба арестованного Виктора Бабарико вместо находящихся в заключении членов президиума КС Марии Колесниковой и Максима Знака.



Максим Богрецов. Фото: dev.by

«В этом году страна дошла до критической точки изменений, после которой нет обратной дороги ни нам, ни действующей власти», — сказал Богрецов в первом видеообращении к гражданам 14 сентября.

«Вчера прошел новый воскресный марш. Власти снова действовали грубо, лихорадочно, нервно и очень глупо. Глядя на картину вчерашнего дня, возникает вопрос: как можно не понимать народ? Как можно в принципе не понимать настолько ситуацию? Уже в первые кровавые дни после выборов стало очевидным, что ни силой, ни давлением, ни пропагандистскими фейками не убрать людей с улиц, не подавить их несогласие», — убежден член КС.

Из-за нежелания власти идти на диалог, «который ей предлагают Координационный совет и народ», «мы теряем на свободе людей, которые управляли бизнесом, развивали IT, работали на производстве». «Арестованные счета компаний, задержанные топ-менеджеры — это налоговые потери, это уничтожение рабочих мест, это отзыв инвестиций. Те люди, которые еще на свободе, теряют эффективность, чем бы они ни занимались. Их мысли и время заняты борьбой и беспокойством за свою безопасность и безопасность своих близких. Иностранные инвесторы и крупные компании не станут вкладывать деньги в страну, где похищают людей, где убивают, где убегают от дубинок и где интернет отключают, как свет на кухне», — заявил Богрецов.

По его мнению, белорусы не захотят взаимодействовать с государственной системой, которая символизирует насилие, не станут платить налоги, которые «пойдут на зарплату тем, кто хватает их на улице и тащит по асфальту».

Это «очевидно всем, кроме действующей власти», считает бывший топ-менеджер ЕРАМ. «Она еще верит, что закроет рты кляпами, а дубинками заставит белорусов любить себя. Мы призываем действующую власть к диалогу. Страна, которая может расцветать и хорошеть, с каждым днем движется все ближе к краху и застою», — заявил Богрецов.

По его словам, чтобы конкурировать на международных рынках, людям нужна свобода, а не «синий бус, который увозит тебя в темноту, потому что ты обидел действующую власть тем, что не хочешь на нее работать». «Правовой дефолт — это путь в 90-е. Действующая власть очень хорошо помнит 90-е годы и, похоже, все еще живет в этом времени. А новое поколение смелых, творческих, современных белорусов не хочет жить по законам 90-х», — убежден член КС.

Он призвал «выражать свое несогласие всеми доступными законными способами». «Не ждите команды — продолжайте действовать. Есть идея — идите и делайте», — сказал Богрецов.

Член КC предложил «ни на один день не забывать о политических заключенных, которые уже заплатили свою цену за нашу с вами свободу, и работать и за себя, и за них».

Богрецов высказался и о своей новой роли спикера штаба Бабарико: «Еще три месяца назад вы слушали Виктора Бабарико, потом от имени штаба с вами говорили Мария Колесникова и Максим Знак. Теперь это делаю я. Скоро на моем месте может появиться кто-то другой, а потом, возможно, кто-то еще. Но это все не катастрофа. Сколько бы людей ни лишилось свободы, невозможно обойти объективные законы развития общества, экономики и просто арифметики. Нас большинство, и вместе мы победим».