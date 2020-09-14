|
Четыре пассажира автобуса пострадали при столкновении с легковушкой в Минске
Источник материала: Навiны
Автобус «МАЗ» и легковушка марки Volkswagen столкнулись на улице Русиянова.
По сообщению столичной ГАИ, водитель автобуса ехал в направлении ул. Городецкой, когда ему стало плохо за рулем. В результате автобус выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen, после чего врезался в осветительную мачту.
В ДТП пострадало четыре пассажира и оба водителя. Их госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автобус «МАЗ» и легковушка марки Volkswagen столкнулись на улице Русиянова.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)