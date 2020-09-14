Умер вокалист Neuro Dubel Юрий Наумов

Источник материала: Onliner

Сегодня умер вокалист группы Neuro Dubel Юрий Наумов. Информация об этом появилась в официальном паблике коллектива во «ВКонтакте». «Дядя Саша и Юра, уверены, сыграют там скоро концерт с лучшими песнями в поддержку всем нам тут. Спи спокойно, Юра, добрейший человек», — написано в сообщении.

Друзья музыканта сообщили, что Юрий попал в 5-ю городскую клиническую больницу с черепно-мозговой травмой 8 сентября. По информации «Еврорадио», у музыканта было подозрение на инсульт и парализована правая часть тела. Наумов провел в больнице шесть дней, сегодня его не стало.

Наумов родился 28 июня 1972 года в Минске. В группе Neuro Dubel участвовал с 1991 года. Творческий псевдоним — Паскуда — придумал себе сам.

Напомним, 4 августа 2018 года не стало и лидера группы Neuro Dubel Александра Кулинковича. Он умер в больнице в результате воспаления легких. После этого коллектив периодически давал концерты в память о лидере Neuro Dubel.