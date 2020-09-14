LG представила необычный смартфон Wing с двумя вращающимися экранами

Источник материала: Tut.by

LG официально представила смартфон с двумя экранами, один из которых можно развернуть и расположить горизонтально. Об этом пишет 9to5google .





Главная особенность устройства — два экрана. Один разворачивается таким образом, что смартфон начинает напоминать букву «Т». По мнению производителя, подобная конструкция открывает больше сценариев использования в сравнении с «классическими» смартфонами.





Размер основного экрана — 6,8 дюйма, дополнительного — 3,9 дюйма. На каждой из панелей могут работать разные приложения — условно на одном крутится видео, на втором — переписка в мессенджере. Есть и вариант, при котором дисплеи дополняют друг друга. На примере с тем же видео: верхний экран показывает ролик, нижний — кнопки перемотки, паузы и изменения громкости.





А еще есть сценарий, при котором смартфон в своей «Т-образной» форме используется как камера со стабилизатором. Сама камера тройная (64 Мп + 12 Мп + 12 Мп). Фронтальный модуль с выдвижной системой — на 32 Мп. В активе также процессор Snapdragon 765G, 5G-модем, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Батарея — на 4000 мАч, операционная система — Android 10.

Цену и дату старта продаж объявят немного позже.

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