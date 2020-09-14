8 правил при выборе компьютерного кресла для школьника

Источник материала: Tut.by



Современное школьное обучение невозможно без компьютера с комфортно оборудованным рабочим местом. Команда TAM.BY узнала, как выбрать компьютерное кресло для школьника, которое подойдет для домашних занятий.

Нарушение осанки — частая проблема большинства школьников. Причина кроется в неправильном положении тела во время занятий на уроках или дома: в среднем ребенок проводит за столом по шесть-восемь часов в день. Отрицательно сказывается на осанке не только нагрузка на позвоночник, но и малоподвижный образ жизни.

Покупка качественного кресла — главная задача для заботливых родителей. Чтобы совершить удачную покупку, предлагаем придерживаться следующих параметров.

Ортопедическая спинка

В отличие от классической, ортопедическая спинка оснащена изгибом в поясничной зоне. Выступ поддерживает спину, не позволяя горбиться, и снижает нагрузку на позвоночник. Длина спинки доходит до лопаток и повышает тонус мышц.



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Эргономичное сиденье

Имеет скошенный передний край, боковая поддержка и выемка в зоне спинки. Благодаря конструкции сиденья ребенок сидит близко к спинке, а не на самом краю кресла, и не испытывает нагрузку на ноги, кровоток под коленями при этом нормализуется.

Без подлокотников

Если у школьника не возникнет желания облокотиться на подлокотник, это вынудит держать спину ровно. Соответственно мышечный корсет будет находиться в нормальном положении. Добавим к этому эргономичную спинку — и получим кресло, в котором невозможно сидеть неправильно.

Регулировка по высоте

Регулировка по высоте касается и сиденья, и спинки. Соблюдаем золотое правило: угол в 90° между бедром и голенью. Кроме того, регулировка дает возможность пользоваться креслом дольше, ведь дети растут быстро, а постоянно покупать новую мебель слишком дорого.



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Механизм качания

Крайне полезная функция, которая позволяет делать перерывы не выходя из-за стола. В кресле с ортопедической спинкой сложно сидеть ровно дольше 30 минут: спустя это время ребенок начинает непроизвольно раскачиваться, чтобы снять напряжение. Механизм качания в таком случае будет весьма кстати, а его отсутствие может привести к быстрой поломке креплений.

Обивка и наполнитель

Как выбрать компьютерное кресло для школьникапо остальным параметрам? Советуем выбирать модель с обивкой из текстиля илиэкокожи. Такие материалы гипоаллергенны, воздухопроницаемы и не требуют сложного ухода. Текстура и расцветка могут быть любые: полагайтесь на вкус ребенка.

Толщина наполнителя должна быть не слишком большой (иначе ребенок будет «проваливаться») и не слишком тонкой (на жесткой поверхности неудобно сидеть). Рекомендованная толщина — около 3 сантиметров. В качестве наполнителя используются поролон или пенополиуретан. Второй вариант дороже, однако срок службы материала дольше.

Основание

От качества, прочности и надежности конструкции зависит как безопасность малыша, так и срок службы изделия. Классический вариант основания — крестовина с пятью лучами. Как правило, недорогим и эффективным решением является сочетание пластика и стали. Также обратите внимание на диаметр крестовины: минимальное значение — 50 сантиметров. В противном случае кресло не будет устойчивым.

Подставка для ног

Опора под ногами позволяет избежать неправильного положения осанки и снижает усталость. Центр тяжести переносится из области спины на голени: соответственно, позвоночник расслабляется и не подвергается статическим нагрузкам.

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