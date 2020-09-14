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Абонентам МТС стали доступны персональные бонусы
Источник материала: БДГ
С сегодняшнего дня (14 сентября) клиенты МТС (физические лица) могут получить персональные бонусы: дополнительный голосовой и интернет-трафик, а также бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ».
Абоненты МТС могут выбрать один из бонусов в зависимости от своего тарифного плана: 50 минут звонков во все сети Беларуси на 30 дней, 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней или бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ» в течение 7 дней. Чтобы воспользоваться предложением необходимо отправить соответствующий USSD-запрос.
Дополнительные минуты, мобильный интернет или бесплатный доступ к цифровому сервису добавляются сразу после подключения.
Абонент может выбрать только один бонус и добавить его только один раз по 30 сентября 2020.
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С сегодняшнего дня (14 сентября) клиенты МТС (физические лица) могут получить персональные бонусы: дополнительный голосовой и интернет-трафик, а также бесплатный...
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