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МВД РБ объяснило самозащитой удар в лицо женщине в Жодино

15.09.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Применение сотрудником милиции физической силы в отношении женщины, снимавшей его на телефон, совершено для самозащиты.

Такой комментарий опубликовала пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

«Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел 13 сентября в Жодино. Женщина подошла к мужчине, около которого собралось много сотрудников милиции, и снимала происходящее на телефон. К ней подошел сотрудник милиции и ударил ее, женщина потеряла сознание, а после обратилась в больницу.

 
 
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Применение сотрудником милиции физической силы в отношении женщины, снимавшей его на телефон, совершено для самозащиты.
 
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