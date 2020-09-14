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Керсти Кальюлайд напомнила власти Беларуси о суде в Гааге
Источник материала: Партизан
Президент Керсти Кальюлайд предупредила нынешних лидеров Беларуси, которые применяют насилие для подавления мирных протестов оппозиции, о том, что они могут быть привлечены к ответственности в Международном уголовном суде.
Керсти Кальюлайд.Керсти Кальюлайд. Автор: Sergei Stepanov/ERR
"Очень важно, чтобы лица, принимающие решения в Минске, понимали, что Гаага в действительности находится не так уж далеко", - заявила Кальюлайд в понедельник в
В Гааге находится Международный уголовный суд, который отвечает за привлечение к ответственности виновных в геноциде, преступлениях против человечности и военную агрессию.
Кальюлайд подчеркнула роль стран Балтии и Польши в поднятии вопроса о Беларуси в Европейском союзе, но отметила, что судьбу Беларуси должен решать ее народ.
"Белорусский народ должен справиться с этим сам. Вмешательство извне невозможно и нецелесообразно. И это касается как Востока, так и Запада", - сказала президент Эстонии.
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Президент Керсти Кальюлайд предупредила нынешних лидеров Беларуси, которые применяют насилие для подавления мирных протестов оппозиции, о том, что они могут быть...
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