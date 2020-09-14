УПС! Песков рассказал, что часть из обещанных Лукашенко 1,5 млрд долларов останется в России

«Об этом сказал президент (Путин -ред.), согласован и будет выделен Беларуси новый кредит — $1,5 млрд. Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств, часть — это новые денежные средства», — сказал представитель Кремля.













пишет telegraf.by При этом пресс-секретарь президента РФ уточнил, что кредит нельзя рассматривать как вмешательство во внутренние дела Беларуси,telegraf.by

«Никоим образом это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела, мы категорически против этого», — сказал представитель Кремля.





Также Дмитрий Песков рассказал, что Россия не требовала взамен право на размещение военных баз армии РФ на территории Беларуси.





«Нет, эти утверждения абсолютно никакого отношения не имеют к реальности. Эта тема не обсуждалась», — сказал Песков, отвечая на вопрос, поднималась ли на переговорах тема размещения российских военных баз.





«В том ключе, как сказали вы, нет, на повестке дня такого вопроса нет», — уточнил представитель Кремля. А в каком ключе этот вопрос всё-таки обсуждался, Дмитрий Песков не сказал.