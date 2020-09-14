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Сюрприз в День танкиста: ветерана прокатили на модернизированном Т-72 –видео

15.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Михайловича Терехова в День танкиста прокатили на модернизированном танке Т-72. Сюрприз для фронтовика подготовили военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в Кемеровской области в воскресенье 13 сентября.

Терехов успешно справился с задачей, войдя в состав экипажа боевой машины спустя 75 лет после окончания войны.

"У нас более жесткая была подвеска, и поэтому так получается, может быть даже пошире сами траки, вот в чем дело, поэтому я очень доволен и отзыв у ребят хороший", – поделился впечатлениями ветеран.

Анатолий Михайлович в 1944 году воевал в качестве механика-водителя танка Т-34, а позднее был переведен автоматчиком в мотобатальон. Фронтовик участвовал в освобождении Польши, Восточной Пруссии, Германии, Прибалтики. Он награжден орденами Красной звезды и Отечественной войны I степени, а также медалями "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией". О своем участии в сражениях в годы ВОВ фронтовик рассказал военнослужащим.

 
 
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