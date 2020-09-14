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Польша готова дополнительно принять тысячу студентов из Беларуси

15.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Польша дополнительно выделит тысячу мест в вузах страны для белорусских студентов, заявил в понедельник руководитель канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

© Sputnik /
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"В рамках программы Калиновского предусмотрена дополнительно тысяча мест для студентов из Беларуси", – сказал он.

По словам Дворчика к настоящему времени более 40 граждан Беларуси, которые пострадали во время протестов, уже прибыли в Польшу: они получают медицинскую помощь, в том числе реабилитационную.

Массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил, по данным ЦИК, Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками: против митингующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

 
Теги: Минск
 
 
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Выделение дополнительных мест для белорусских студентов будет осуществлено в рамках программы Калиновского.
 
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