Видеофакт: новый лагерь для беженцев построили в Греции

Источник материала: Sputnik Беларусь

Греческие власти с помощью вооруженных сил построили на выходных на греческом острове Лесбос новый палаточный лагерь на 3000 мест для тысяч беженцев, оставшихся без крова в результате массовых пожаров в лагере Мориа.

На кадрах, снятых беспилотником, - новый лагерь, построенный греческой армией на бывшем военном тире в Кара-Тепе. Тысячи мигрантов будут переселены после пожаров, которые вспыхнули в лагере беженцев Мория в среду, 9 сентября, и сожгли его большую часть дотла. Сообщается, что сотни людей уже переселены.

Лагерь мигрантов Мория был крупнейшим в Европе, почти в четыре раза превышающим его максимальную вместимость, составляющую 3100 человек, и принимал около 13 тысяч мигрантов, живущих в плохих санитарных условиях.