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Видеофакт: новый лагерь для беженцев построили в Греции
15.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Греческие власти с помощью вооруженных сил построили на выходных на греческом острове Лесбос новый палаточный лагерь на 3000 мест для тысяч беженцев, оставшихся без крова в результате массовых пожаров в лагере Мориа.
На кадрах, снятых беспилотником, - новый лагерь, построенный греческой армией на бывшем военном тире в Кара-Тепе. Тысячи мигрантов будут переселены после пожаров, которые вспыхнули в лагере беженцев Мория в среду, 9 сентября, и сожгли его большую часть дотла. Сообщается, что сотни людей уже переселены.
Лагерь мигрантов Мория был крупнейшим в Европе, почти в четыре раза превышающим его максимальную вместимость, составляющую 3100 человек, и принимал около 13 тысяч мигрантов, живущих в плохих санитарных условиях.
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Местная армия построила новый палаточный лагерь для мигрантов, которые остались без крыши над головой после пожара в "Мориа". Смотрите, как он выглядит, на кадрах с...
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