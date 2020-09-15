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«Невероятно вдохновляет». Вокалистка Evanescence поддержала девушек, которые выходят на протесты
Источник материала: Tut.by
Вокалистка Evanescence поддержала протестующих белорусок. Эми Ли
Вокалистка и клавишница легендарной рок-группы Evanescence Эми Ли поделилась в Twitter
— То, что сейчас происходит в Беларуси, невероятно вдохновляет. Дерзайте, сестры! — написала американка. Твит она сопроводила хештегом #Belarusprotests.
Напомним, слова поддержки белорусам уже
Фотоотчет с прошлогоднего концерта Evanescence в Минске ищите
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Вокалистка Evanescence поддержала протестующих белорусок. Эми Ли написала в Twitter, что происходящее в Беларуси невероятно вдохновляет.
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