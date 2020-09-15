«Невероятно вдохновляет». Вокалистка Evanescence поддержала девушек, которые выходят на протесты

Источник материала: Tut.by

Вокалистка Evanescence поддержала протестующих белорусок. Эми Ли написала в Twitter, что происходящее в Беларуси невероятно вдохновляет.



Фото: twitter.com/AmyLeeEV

Вокалистка и клавишница легендарной рок-группы Evanescence Эми Ли поделилась в Twitter статьей в американском журнале The Atlantic за 12 сентября, в которой рассказывалось о роли женщин на мирных белорусских протестах. Эми восхитилась происходящим в нашей стране, прокомментировав это следующим образом:

— То, что сейчас происходит в Беларуси, невероятно вдохновляет. Дерзайте, сестры! — написала американка. Твит она сопроводила хештегом #Belarusprotests.

Напомним, слова поддержки белорусам уже высказали Джаред Лето, Юрий Дудь, Данила Козловский, Noize MC, Сергей Жуков, Alyona Alyona, Александра Бортич, Екатерина Варнава, Виктор Шендерович, Гарик Сукачев и многие другие.

Фотоотчет с прошлогоднего концерта Evanescence в Минске ищите тут.

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