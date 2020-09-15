В Жлобине суд вновь «отправил в корзину» милицейский протокол за участие в несанкционированном митинге

В Жлобине 14 сентября судили как минимум шесть местных жителей, на которых милиция составила протоколы за участие в несанкционированных митингах.

Протоколы были составлены в том числе на супругов Войсет — Юлию и Сергея. «Судья Наталья Качалова прекратила административное производство из-за того, что недостаточно доказательств правонарушения», — сообщила БелаПАН жительница Жлобина Лиана Шуба.

Речь шла о параллельных митингах 20 августа, на которых присутствовали представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова и гомельский военком Андрей Кривоносов. Сторонники Колесниковой были с бело-красно-белыми флагами, военком имел группу поддержки с красно-зелеными. В итоге Колесникова и гомельский военком выступали по очереди. Когда судили жительницу Жлобина Кристину Кашицкую, то милиция заявила, что митинг как с Колесниковой, так и с военкомом был несанкционированным.

«Супруги Войсет заявили, что стояли рядом с военкомом. Первоначально милиция сказала, что митинг несанкционированный, и супруги начали уходить. Но потом появился гомельский военком, который начал кричать в рупор: «Куда вы уходите?» — и они вернулись. Сейчас милиция посчитала, что митинг с военкомом был законным», — отметила Лиана Шуба.

Другие жители Жлобина за митинги получили штрафы, а Александр Зайцев (волонтер, подвозил воду) — предупреждение.