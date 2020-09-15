В Минске задержали журналиста Сергея Щурко

В Минске задержали журналиста, автора «Прессбола» Сергея Щурко.



Фото со страницы Ольги Хижинковой в соцсети

Как сообщила на своей странице в соцсети его подруга и соучастница во многих благотворительных проектах, Мисс Беларуси 2008 Ольга Хижинкова, «Сергей Щурко на Окрестина. Человек, делающий так много важного и доброго, сейчас находится под арестом. Самым большим достижением тех, кто его задерживал, так и останется умение четко выполнять приказы по задержанию наших самых светлых умов».

Она также отмечала коллегам Сергея, что накануне связывалась с ним — журналист сообщил, что к нему на беседу едут правоохранители. После этого он перестал выходить на связь.