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В Минске задержали журналиста Сергея Щурко

15.09.2020 08:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске задержали журналиста, автора «Прессбола» Сергея Щурко.

В Минске задержали журналиста Сергея Щурко
Фото со страницы Ольги Хижинковой в соцсети

Как сообщила на своей странице в соцсети его подруга и соучастница во многих благотворительных проектах, Мисс Беларуси 2008 Ольга Хижинкова, «Сергей Щурко на Окрестина. Человек, делающий так много важного и доброго, сейчас находится под арестом. Самым большим достижением тех, кто его задерживал, так и останется  умение четко выполнять приказы по задержанию наших самых светлых умов».

Она также отмечала коллегам Сергея, что накануне связывалась с ним — журналист сообщил, что к нему на беседу едут правоохранители. После этого он перестал выходить на связь.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержали журналиста, автора «Прессбола» Сергея Щурко.
 
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