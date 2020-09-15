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Область повышенного атмосферного давления принесла в Беларусь тепло
Источник материала: Навiны
Во вторник, 15 сентября, погоду на территории страны в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления.
Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный слабый до умеренного.
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Во вторник, 15 сентября, погоду на территории страны в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность....
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