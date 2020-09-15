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Область повышенного атмосферного давления принесла в Беларусь тепло

15.09.2020 08:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во вторник, 15 сентября, погоду на территории страны в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления.

Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный слабый до умеренного.

  • Брест +26..+28°C;
  • Витебск +19..+21°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гомель +23..+25°C;
  • Гродно +25..+27°C;
  • Могилев +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Минск +20..+22°C.
 
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Во вторник, 15 сентября, погоду на территории страны в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность....
 
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