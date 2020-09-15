Президент Эстонии: важно, чтобы власти Беларуси понимали, что Гаага — не так уж далеко

По мнению президента Эстонии Керсти Кальюлайд, представители белорусской власти могут быть привлечены к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге.



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Поводом для этого может послужить чрезмерное применение насилия в отношении участников акций протеста.

«Очень важно, чтобы лица, принимающие решения в Минске, понимали, что Гаага в действительности находится не так уж далеко», — приводит ERR cлова главы государства.

Кальюлайд подчеркнула роль стран Балтии и Польши в поднятии вопроса о Беларуси в ЕС, но отметила, что судьбу Беларуси должны решать ее граждане.

«Белорусский народ должен справиться с этим сам. Вмешательство извне невозможно и нецелесообразно. И это касается как Востока, так и Запада», — сказала президент Эстонии.