ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тихановская: у Лукашенко нет будущего в качестве лидера Беларуси

15.09.2020 08:27 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уверена, что отказ белорусского лидера Александра Лукашенко от власти — это только вопрос времени.

Как отметила она в колонке, опубликованной на сайте газеты The Washington Post, пишет DW, «мы как страна прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и это лишь вопрос времени — когда он уйдет».

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уверена, что отказ белорусского лидера Александра Лукашенко от власти — это только вопрос времени.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Жлобине суд вновь «отправил в корзину» милицейский протокол за участие в несанкционированном митинге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика