Тихановская: у Лукашенко нет будущего в качестве лидера Беларуси

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уверена, что отказ белорусского лидера Александра Лукашенко от власти — это только вопрос времени.

Как отметила она в колонке, опубликованной на сайте газеты The Washington Post, пишет DW, «мы как страна прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и это лишь вопрос времени — когда он уйдет».