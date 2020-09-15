Тихановская назвала вопросом времени уход Лукашенко с поста президента

Источник материала: АФН

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в колонке The Washington Post заявила, что уход Александра Лукашенко с поста президента — вопрос времени.

«Мы настаиваем на мирном протесте, и мы отказываемся прибегать к насилию. Многие спрашивают, будет ли этого достаточно. Я считаю, что да. Мы как народ прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и вопрос, когда он отойдет от власти, лишь вопрос времени», — сказала Тихановская.

Тихановская добавила, что белорусская оппозиция продолжит свою работу. Во-первых, продолжатся мирные демонстрации и забастовки на предприятиях. Во-вторых, продолжится бойкотирование государственного аппарата: частные предприниматели уже перестали работать с государственными банками.

По мнению Тихановской, они должны по возможности задерживать оплату или отказываться платить за товар, который производят госпредприятия, а также отказываться его покупать, пишут «Ведомости».

Также, отметила Тихановская, оппозиция Белоруссии продолжит информационную кампанию, особенно в соцсетях, которые правительство не может заблокировать, продолжит оказывать давление на государственные институты, такие как профсоюзы и молодежные организации. Белорусская оппозиция продолжит собирать доказательства преступлений и злоупотреблений со стороны полиции и других силовиков в адрес митингующих и добиваться поддержки международного сообщества.

«Вопреки утверждениям государственной пропаганды, время на нашей стороне. Этот режим — гигант с глиняными ногами. То, что казалось вечным, исчезнет в мгновение ока. Все, что нам нужно сделать, это держаться вместе. Нет никакого вопроса о том, победим ли мы. Мы уже победили. Режим пытается украсть у нас эту победу. Однако ему это не удастся», — подчеркнула Тихановская.