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Зеленский считает возможным Майдан в Беларуси

15.09.2020 08:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Если власти откажутся от "диалога с народом", то Беларусь "может получить нечто, похожее на Майдан".

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Wiener Zeitung, которое газета разместила на своем сайте в понедельник, 14 сентября.

«Я однозначно поддерживаю белорусский народ. Люди борются за свободу и демократию, причем без агрессии и насилия. Никто не бросает камни, никто не поджигает здания, но власти жестоко обходятся со многими протестующими», - сказал Зеленский.

«Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, тогда Беларусь может получить что-то вроде Майдана», - убежден президент Украины.

При этом Зеленский отметил, что пока не видит "символического лидера, вокруг которого народ мог бы сплотиться". "В любом случае, важно, чтобы белорусы сами определяли свое будущее", - сказал он, подчеркнув, что ни одно государство не должно вмешиваться во внутренние дела другой страны.

 
 
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Если власти откажутся от "диалога с народом", то Беларусь "может получить нечто, похожее на Майдан".
 
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