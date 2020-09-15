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Путин пообещал пока не отправлять силовиков в Беларусь на помощь Лукашенко

15.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Подготовленный по распоряжению Путина резерв должны вернуть в места постоянной дислокации.


© kremlin.ru

Резерв российских силовиков не будут пока что направлять в Беларусь и вернут в места постоянной дислокации. Об этом, по словам пресс-секратаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин договорился с Александром Лукашенко в ходе встречи в Сочи 14 сентября, передает «Интерфакс».

«Россия снимает резерв правоохранительных органов и Росгвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», - рассказал Песков журналистам.

27 августа Путин сообщил, что по просьбе Лукашенко в РФ сформировали резерв сотрудников правоохранительных органов, чтобы отправить его в Беларусь, если ситуация там «будет выходить из-под контроля».

Как сообщалось, 14 сентября в Сочи состоялись четырехчасовые переговоры Путина и Лукашенко. По их итогам РФ согласилась предоставить Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов. А Путин поздравил Лукашенко с "победой на выборах". 
 
 
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Подготовленный по распоряжению Путина резерв должны вернуть в места постоянной дислокации.
 
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