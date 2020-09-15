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Навальный планирует вернуться в Россию и "продолжить свою миссию"
Источник материала: Партизан
Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный не планирует искать убежища в Германии и твердо намерен вернуться в РФ, чтобы продолжить политическую деятельность против нынешнего режима Владимира Путина.
Об этом, как сообщает
"Он (Навальный - ред.) не планирует оставаться в изгнании в Германии. Он хочет поехать домой, в Россию, и хочет продолжить свою миссию", - приводит издание слова немецкого чиновника.
Сейчас Алексей Навальный остается под охраной немецкой полиции в больнице "Шарите", где в течение последних недель он находился на аппаратах поддержания жизнедеятельности организма после отравления.
Сообщается также, что пострадавший встретился с немецким прокурором и официально отказался от запроса российской стороны проводить совместное расследование о его отравлении.
Напомним: Алексей Навальный находится в немецкой клинике "Шарите" с 22 августа. До этого он был госпитализирован с самолета в больницу в Омске с признаками отравления. После проведения лабораторных тестов федеральное правительство Германии объявило об однозначных доказательствах присутствия в организме российского оппозиционера химического нервного агента группы «Новичок».
Это является серьезным нарушением Конвенции о химическом оружии, поэтому к расследованию дела были подключены Организацию по запрещению химического оружия.
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Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный не планирует искать убежища в Германии и твердо намерен вернуться в РФ, чтобы продолжить политическую...
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