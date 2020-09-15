The New York Times , заявил в понедельник высокопоставленный представитель спецслужб Германии, знаком с состоянием здоровья и предварительным планам российского оппозиционера. Об этом, как сообщает, заявил в понедельник высокопоставленный представитель спецслужб Германии, знаком с состоянием здоровья и предварительным планам российского оппозиционера.





"Он (Навальный - ред.) не планирует оставаться в изгнании в Германии. Он хочет поехать домой, в Россию, и хочет продолжить свою миссию", - приводит издание слова немецкого чиновника.





Сейчас Алексей Навальный остается под охраной немецкой полиции в больнице "Шарите", где в течение последних недель он находился на аппаратах поддержания жизнедеятельности организма после отравления.





Сообщается также, что пострадавший встретился с немецким прокурором и официально отказался от запроса российской стороны проводить совместное расследование о его отравлении.





Напомним: Алексей Навальный находится в немецкой клинике "Шарите" с 22 августа. До этого он был госпитализирован с самолета в больницу в Омске с признаками отравления. После проведения лабораторных тестов федеральное правительство Германии объявило об однозначных доказательствах присутствия в организме российского оппозиционера химического нервного агента группы «Новичок».





Это является серьезным нарушением Конвенции о химическом оружии, поэтому к расследованию дела были подключены Организацию по запрещению химического оружия.