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Навальный планирует вернуться в Россию и "продолжить свою миссию"

15.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный не планирует искать убежища в Германии и твердо намерен вернуться в РФ, чтобы продолжить политическую деятельность против нынешнего режима Владимира Путина.



Об этом, как сообщает The New York Times, заявил в понедельник высокопоставленный представитель спецслужб Германии, знаком с состоянием здоровья и предварительным планам российского оппозиционера.

"Он (Навальный - ред.) не планирует оставаться в изгнании в Германии. Он хочет поехать домой, в Россию, и хочет продолжить свою миссию", - приводит издание слова немецкого чиновника.

Сейчас Алексей Навальный остается под охраной немецкой полиции в больнице "Шарите", где в течение последних недель он находился на аппаратах поддержания жизнедеятельности организма после отравления.

Сообщается также, что пострадавший встретился с немецким прокурором и официально отказался от запроса российской стороны проводить совместное расследование о его отравлении.

Напомним: Алексей Навальный находится в немецкой клинике "Шарите" с 22 августа. До этого он был госпитализирован с самолета в больницу в Омске с признаками отравления. После проведения лабораторных тестов федеральное правительство Германии объявило об однозначных доказательствах присутствия в организме российского оппозиционера химического нервного агента группы «Новичок».

Это является серьезным нарушением Конвенции о химическом оружии, поэтому к расследованию дела были подключены Организацию по запрещению химического оружия.
 
 
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Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный не планирует искать убежища в Германии и твердо намерен вернуться в РФ, чтобы продолжить политическую...
 
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