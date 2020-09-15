В темноте особенно хорош. Обзор дорогого OLED-телевизора LG с ИИ и Filmmaker

Источник материала: Onliner Что должен уметь современный телевизор? Показывать красивую картинку, радовать звуком и вписаться в интерьер. С последним пунктом все почти просто: чем тоньше корпус, тем лучше (и чем менее заметны рамки) — остается только приладить черный прямоугольник где-то на стене. С остальными чуть сложнее: мало реализовать технологию, нужно еще рассказать о ней и доказать ее превосходство над другими.

В нашем распоряжении оказался LG 65GX Gallery Design — OLED-телевизор с диагональю 65 дюймов и без ножек. Да, последний момент сразу вызвал некоторое недоумение. Компания рассчитывает, что телевизор будет висеть на стене, как картина: заставка на экране при включении демонстрирует различные предметы изобразительного искусства в рамах. Иллюзия создается интересная. Поэтому ножки — опция (в комплекте — «лягушка» для плотного крепления к стене), а мы воспользовались «ногой» на колесиках.





Дизайн

OLED позволяет создавать действительно тонкие телевизоры — толщиной всего несколько миллиметров. Однако в этом случае приходилось идти на компромиссы в виде достаточно массивной нижней части устройства: железо же нужно куда-то спрятать. Альтернатива такому подходу видится в выносе части компонентов вовне — в отдельный блок с разъемами «для всего».

В случае с телевизором на обзоре производитель выбрал вариант сделать его толще, но по всей площади. У LG 65GX это чуть менее 2 сантиметров, края скошены внутрь. Сверху за экраном, обрамленным тонкой металлической рамкой, находится решетка, необходимая для циркуляции воздуха, внизу — решетки, за которыми скрыты динамики. По центру спереди под экраном имеется небольшой выступ с индикатором включения, а также неожиданно много сенсоров (они не видны без яркой подсветки извне).





Сзади расположено углубление для прокладки кабелей: HDMI (четыре 2.1 с поддержкой 10-битного 4K и 120 Гц — будущие владельцы PlayStation 5 и Xbox Series X будут рады), оптики, антенны, спутника и Ethernet, — есть также три USB (один «быстрый» 3.0, два 2.0) и слот для CAM-модуля. После того как телевизор окажется на стене, подобраться к разъемам будет сложно — для этого придется оттягивать панель, а складная «лягушка» на магнитных замках держит панель довольно прочно. Так что лучше подключить все заранее.















Дальше описывать «черный „квадрат“ Малевича» нет смысла: это тонкая аккуратная панель.

Процессор, много искусственного интеллекта

Процессор α9 Gen3 AI — платформа для обработки данных с поддержкой ИИ. Как следует из описания, искин нужен для анализа данных и оптимизации контента.

Это значит, что процессор избавляется от ненужных шумов, подгоняет контраст и насыщенность исходника. Настройки могут автоматически подстраиваться под разные жанры: спортивные трансляции, мультики и так далее.

Среди сенсоров, которые мы упоминали выше, есть определяющие условия освещения, с их помощью ИИ подстраивает изображение (днем одни настройки, в ночи — другие). Честно говоря, невооруженному глазу незаметно.





Обрабатывает процессор и звук, также выбирая пресеты для того или иного жанра. На этот раз изменения очевидные: мне понравились дефолтные настройки, а оптимизированные показались «фишкой» ради «фишки» (все субъективно).

Filmmaker

4K без HDR не слишком интересен: это та самая технология, наличие которой заметно и оправданно. Благо контента уже предостаточно, хотя есть нюансы (о них чуть ниже).

В телевизорах GX реализована поддержка Dolby Vision IQ (компенсирует изображение, базируясь на условиях вокруг), Dolby Atmos («звук вокруг») и режима Filmmaker. Интерес вызывает именно последний, не очень знакомый.

Можно сказать, что Filmmaker сродни «режиссерской версии» фильма: телевизор будет передавать изображение так, как это задумал создатель картины. Речь не только о цветности, но также об иных аспектах картинки: динамическом диапазоне, соотношении сторон, интерполяции кадров (про «плавную картинку», если этого не хотел режиссер, придется забыть) и так далее.





Filmmaker разрабатывался совместными усилиями альянса Ultra HD Alliance, крупнейшими студиями Голливуда, производителями телевизоров и известными режиссерами. Идея не нова: когда-то для этих целей придумали THX и ISF. Однако они не прижились: названия непонятные, да и поддерживали их не все вендоры. Считается, что Filmmaker исправит ситуацию, а зритель увидит, «как надо».

На практике все не так просто. Во-первых, если контент поддерживает Dolby Vision, Filmmaker работать не будет (потому что это масло масляное). Во-вторых, иногда зритель хочет добавить яркости-контрастности или поменять еще что-нибудь. В-третьих, нам не удалось заметить драматичные изменения при смене режимов. Есть вероятность, что инициатива придется по душе киноманам, на глаз отличающим HDR10 от Dolby Vision. Остальным будет достаточно приятного чувства прикосновения к прекрасному.

Картинка, практика

«Ай, нет в этом 4K никаких преимуществ!» Да, это возможно. Не каждое 4K-видео является таковым «по чесноку». Некоторые популярные стриминговые сервисы транслируют каналы в указанном формате, и картинка выглядит отлично, но это не 4K, а зажатый и перекодированный контент. На YouTube тоже тонны такого. Правда, стоит отойти от 65-дюймового телика метра на два-три, и разница будет уже почти не видна.









Очевидно, что с черным цветом проблем нет, никаких засветов, иных искажений заливки нет и на других цветах (в том числе если смотреть сбоку), белый полностью равномерный, хотя на дефолтном пресете чуть «холодит» (при желании все можно скорректировать в настройках).



Деморолик из YouTube: 4K



Деморолик из YouTube: Full HD

Смотреть телепрограммы, предоставляемые белорусскими операторами IPTV, на телевизоре можно, но это будет вызывать дискомфорт даже при заявленном HD-качестве (тем более что таких каналов совсем мало). Разрешение ниже — придется наблюдать огромные пиксели и артефакты в стиле «добро пожаловать в прошлое». Система LG 65GX предлагает набор «улучшайзеров» (шумодавов разных типов), которые исправляют ситуацию, но как ты «Жигули» ни перекрашивай, «Мерседесом» они не станут.

О Filmmaker мы уже рассказали: это не очевидная для обычного зрителя технология, иногда отличий от режима «Кино», например, не заметно. Тем более что часто она делает изображение заметно темнее, а это понравится не всем.

Еще одна функция — TruMotion, которая как раз и занимается «вставкой» дополнительных кадров для получения более плавной картинки (но этим не ограничивается). У нее есть несколько градаций, и здесь вновь все зависит от зрителя: мне, например, абсолютно не понравился вариант «Естественный», а подошел «Плавно». Другому зрителю захотелось выключить функцию вообще. Еще остаются эксперименты с пользовательским режимом и функцией OLED Motion Pro, но можно все испортить «лишними» черными кадрами: появляется неприятное мельтешение на периферии зрения.





В этом кроются плюсы: если пользователю не лень разбираться, можно настроить каждый из пресетов на свой вкус и «баловаться» с настройками до получения наилучшего результата. Интерфейс webOS тому способствует, хотя не все моменты интуитивно понятны, возможность тонкой подгонки изображения подкупает. Если лень, все прекрасно работает и «из коробки».

Для геймеров

В телевизоре LG реализована технология «Мгновенный отклик в игре»: она призвана снизить лаг вывода картинки в играх с повышенной динамикой. Субъективно для быстрых шутеров, если вы привыкли играть на ПК, монитор все еще будет удобнее (вполне возможно, что это придирки и дело привычки). В остальных играх сидеть перед огромным экраном — одно удовольствие, даже третьи «герои» (HD-издание) заиграли новыми красками. Игры с PS4 Pro смотрятся великолепно, здесь вопросов нет.





Также в LG 65GX заявлена поддержка G-Sync от Nvidia, однако совместимы видеоадаптеры серий 16 и новее, которых в нашем распоряжении не оказалось. AMD FreeSync также имеется, поддержка появилась сравнительно недавно, с очередным апдейтом софта.





Из минусов — яркости хотелось бы побольше. Если насильно выкручивать бегунок на максимум, страдает цветопередача. В других случаях в залитой солнцем светом комнате картинка может казаться темноватой. А в сумерках и ночью наступает визуальная благодать.

Звук

Звук на удивление приличный — с учетом того, что корпус тонкий, на задней стенке отверстий для динамиков нет, только направленные вниз. Басы отчетливые, иногда излишне плотные, но всегда чистые. Хочется добавить мягкости и раскатов — нужна внешняя акустика или саундбар соответствующей телевизору ценовой категории (вариант за $300 в эквиваленте вряд ли подойдет). Или можно расставить вокруг Bluetooth-динамики для создания «звука вокруг» с их помощью. Заявленная мощность аудиосистемы — 60 Вт (сабвуфер — 20 Вт).





В настройках по умолчанию установлен автоматический выбор режима громкости, есть также отдельный пункт, где можно задействовать ИИ для обработки аудиосигнала, усилить низкие или средние частоты. «Фишка» — запустить анализ обстановки: телевизор вещает мелодию, замеряя с помощью микрофона в ДУ характеристики окружения, и затем корректирует аудиосистему. То же, напомним, с яркостью и жанром видеоконтента, но без участия пользователя (задействованы сенсоры, процессор и таинственный искин). Конечно, все зависит от источника. И если вы смотрите пережатое видео в контейнере AVI, никаких Dolby Atmos и им подобных.

Пульт

Комплектный Magic потребует полдня, чтобы привыкнуть к нему, если вы до этого пользовались классическим ДУ. Действительно, постепенно привыкаешь водить им, как указкой, и курсор попадает именно туда, куда надо.





Голосовое управление — на любителя. Если необходимо найти нечто «эдакое», что и по-русски сложно произнести, лучше вводить запрос вручную.

Заменой пульта может стать смартфон с установленным приложением LG ThinQ — помимо стандартных опций типа регулировки громкости, он предлагает дополнительные (сенсорную «панель», например, на экране мобильника) и в теории может полностью заменить физический пульт.

Еще несколько «фишек», которые полезны

Телевизор поддерживает Wi-Fi в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, есть Bluetooth 5.0, а также полноценная поддержка Apple AirPlay 2 и Google Chromecast. Так что владельцы устройств под управлением Android и операционных систем Apple смогут в пару кликов подключить их к телевизору, стримить и просматривать контент (но не 4K).

Также есть встроенные Amazon Alexa и Google Assistant — если вы найдете им применение.

Вердикт

Понравилось:

Цветопередача.

Четкость картинки.

Звук (но саундбар нужен).

Пульт Magic.

Дизайн.

HDMI 2.1.

Не понравилось:

Цена.

Яркость (телевизор лучше смотреть в сумерках или темноте).

Отсутствие ножек.

Для LG 65GX Gallery Design нужен качественный контент: с поддержкой HDR и подобных технологий, Dolby Atmos для звука и так далее. В противном случае его преимущества отчасти нивелируются, и дорогой телевизор с VA-матрицей может вызвать сходные впечатления при просмотре. Если не присматриваться к деталям.





Режим Filmmaker — пока его преимущество над другими не очевидно. Наверное, если вооружиться специализированным тестовым оборудованием, картина выглядела бы иначе.

Продвинутая работа с фреймрейтом: в LG 65GX реализованы технологии VRR (адаптивная синхронизация частоты кадров в играх и телевизоре), HFR (high frame rate, за счет чего увеличивается качество картинки в UHD-разрешениях) и ALLM («игровой» режим для минимизации задержки сигнала). Геймеры, видимо, будут очень довольны, хотя нужно помнить, что в заявлениях производителя есть немало маркетинга.

Остается и проблема «подлагивающего» интерфейса: даже современные телевизоры с наиболее продвинутым железом не способны обеспечить всегда плавное перемещение по пунктам меню. LG 65GX не исключение, но с основными задачами — выводом контента и его обработкой — справляется на ура.

Акустика телевизора вызвала приятное удивление: чаще без дополнительной стереосистемы не обойтись, в случае же с тестовым телевизором это возможно, однако при наличии нативной поддержки качественного звука в источнике (например, Dolby Atmos и подобных технологий).

Мы пока не знаем, по какой цене LG 65GX будет продаваться в Беларуси, а за рубежом он обойдется примерно в $3 тыс. — недешево, но, если вы «повернуты» на цветопередаче, любите играть на большом экране, вполне приемлемо.

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