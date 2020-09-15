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Новые муралы и ОМОН-арт. Как минские дворы превращаются в галерею протестного искусства (видео)

15.09.2020 08:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Неизвестно, что заставляет силовиков охранять кучу соли и стену, измазанную битумом, но очевидно, что справиться с потоком протестного арта ведомства просто не в состоянии. А в последнее время милиционеры сами становятся центром протестного искусства и главным его актором. Каждый день в Минске становится еще больше муралов и скульптур, прославляющих события и личности последних пяти месяцев. И нередко рисунки на стене превращаются в яркий перформанс, за которым заворожено следят десятки тысяч минчан.

Мурал на площади Перемен

Напомним, в июле два диджея включили песню Виктора Цоя «Перемен» на дне открытых дверей учреждений дополнительного образования и сорвали овации, потому что на мероприятии стихийно собрались сторонники Светланы Тихановской.

Новые муралы и ОМОН-арт. Как минские дворы превращаются в галерею протестного искусства (видео)

За свою акцию диджеи получили по 10 суток административного ареста, всенародную славу и место на трансформаторной подстанции в одном из минских дворов.

Новые муралы и ОМОН-арт. Как минские дворы превращаются в галерею протестного искусства (видео)

Наверное, десятки минчан сделали бы селфи на фоне мурала и благополучно о нем забыли, если бы силовики не посчитали для себя делом чести любой ценой от него избавиться. Это сделало из трансформаторной будки лабораторию современного искусства, основными акторами которой стали не диджеи и даже не жильцы, которые их рисуют, а силовики, отдирающие, закрашивающие изображение и целыми днями охраняющие изуродованную стену.

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Теги: Минск
 
 
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Неизвестно, что заставляет силовиков охранять кучу соли и стену, измазанную битумом, но очевидно, что справиться с потоком протестного арта ведомства просто не в...
 
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