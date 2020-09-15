Водитель троллейбуса добилась отмены постановления ГАИ по факту ДТП с участием Porsche Panamera (видео)

Источник материала: Onliner Получила продолжение история об аварии, которая произошла еще летом, 6 июня. Тогда в Бресте, на перекрестке улицы 17 Сентября и проспекта Машерова, столкнулись Porsche Panamera и троллейбус. Контакт двух транспортных средств произошел на небольшой скорости, никто не пострадал, но легковой автомобиль получил повреждения. Решения ГАИ и суда первой инстанции были не в пользу водителя троллейбуса, однако женщина добилась их отмены.

Так тоже бывает

ДТП на перекрестке

Троллейбус двигался по улице 17 Сентября со стороны улицы Островского и на перекрестке поворачивал налево, на проспект Машерова: такой маневр разрешен как из левой полосы, так и из правой. С учетом габаритов троллейбуса водитель поворачивала из правого ряда.

— Я начала выполнять маневр без остановки, следя, чтобы со встречного поворота не поехала машина направо, и параллельно отслеживая, как проходят токоприемники, потому что отклонение от контактной сети у меня было максимальным, плюс в этом месте еще есть обесточенный участок в виде пересечения, — отметила Ксения, водитель троллейбуса.

Когда троллейбус поворачивал, слева оказался автомобиль Porsche Panamera черного цвета без регистрационных номеров. Произошло столкновение.





— Уже входя в поворот, я услышала скрежет. Тут же остановилась и увидела, что с левого бока, возле заднего колеса, находится Porsche. Касание было несильным, я ехала со скоростью 5—10 км/ч: по инструкции при максимальном отклонении токоприемников необходимо двигаться с такой низкой скоростью, — пояснила водитель троллейбуса.

Видео, которое есть, и видео, которого нет

Примечательно то, что женщина самостоятельно раздобыла запись с камеры видеонаблюдения. Качество посредственное, но все же это возможность оценить действия участников ДТП.

Было и другое видео, и водитель троллейбуса настаивала на том, чтобы его приобщили к материалам, которые рассматривались в ГАИ и в суде. Однако этого не произошло. Опубликована запись так и не была, сделать какие-то выводы по ней не представляется возможным.

— В ходе судебного разбирательства я подала ходатайство об изъятии видеозаписи с перекрестка проспекта Машерова и улицы 17 Сентября, которую упорно прячет ГАИ. Этого видео до сих пор нет нигде, даже в деле об этом ДТП. И в ходатайстве я запросила план-схему перекрестка с разметкой по полосам. Но мое ходатайство суд отклонил. По видеозаписи суд спросил у водителя Porsche, имеет ли смысл приобщить данное видео к делу. Тот, естественно, сказал, что нет. И с формулировкой, что прошло больше месяца и данного видео уже нет, суд ходатайство отклонил, — рассказала корреспонденту Onliner собеседница.

Водитель указала на то, что сама приходила в компанию «Городские сетевые системы» и писала заявление на имя директора с просьбой сохранить это видео для изъятия судом, а также правоохранительными органами.

— Мне подтвердили, что данное видео у них есть и они его сохранят, — добавила женщина.

Это действительно любопытный момент. Мы видим столько интересных роликов из Бреста, где установлено немало камер видеонаблюдения, и всегда ставим этот город в пример в том числе в плане открытости такой информации. Остается загадкой, почему запись со столь неоднозначным ДТП так и не была опубликована.

Решение ГАИ и поражение в суде

В отношении водителя троллейбуса составлен административный материал по ч. 7 ст. 18.14 КоАП (нарушение правил маневрирования либо проезда перекрестков), в отношении водителя Porsche — административный материал по ч. 5 ст. 18.12 КоАП (управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо которое не зарегистрировано в установленном порядке).

Иначе говоря, виновной в ДТП признали водителя троллейбуса, она получила штраф в размере двух базовых величин — 54 рубля. Ущерб по аварии должен быть покрыт страховой компанией.

— Меня в ГАИ и слушать никто не захотел, покивали головой, мол, все понятно. Решение уже было готово, причем, как мне сказали, если бы за мое нарушение было предусмотрено лишение прав, то я бы уже ходила пешком. На все разбирательство ушло не больше 5 минут, — сообщила Ксения корреспонденту Onliner.

Суд первой инстанции, куда обратилась женщина, оставил решение ГАИ без изменения.





Обжалование. Первая маленькая победа

Недавно Ксения рассказала нам, что не опустила руки и продолжила бороться. Она обжаловала решение, принятое Брестским областным судом. И вот что в итоге было озвучено председателем:

«Постановление начальника МО ГАИ УГАИ Брестского облисполкома от 22.06.2020 и постановление судьи суда Ленинского района г. Бреста от 17.07.2020 отменить, дело направить на новое рассмотрение».

— У меня хоть маленькая, но победа, — считает водитель троллейбуса.





В постановлении областного суда поясняется принятое решение:

«В соответствии с ч. 1 ст. 6.13 ПИКоАП собранные по делу об административном правонарушении доказательства подлежат всесторонней, полной и объективной проверке органом, ведущим административный процесс.

Согласно ст. 11.6 ПИКоАП должностное лицо органа, ведущего административный процесс, уполномоченное рассматривать дела об административных правонарушениях, при рассмотрении дела об административном правонарушении обязано выяснить: было ли совершено административное правонарушение, виновно ли данное физическое лицо в его совершении, подлежит ли оно административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела».

«Данные требования правовых норм должностным лицом, вынесшим постановление, не выполнены», — сказано в документе.

Вывод о виновности водителя троллейбуса был сделан на основании объяснений потерпевшего (водителя Porsche Panamera), свидетелей (троих пассажиров троллейбуса) и протокола осмотра видеозаписи.

«Вместе с тем сложившаяся дорожная обстановка на перекрестке улицы 17 Сентября и проспекта Машерова, зафиксированная на видеозаписи, какой-либо оценки в постановлении не получила. Объяснения перечисленных лиц о причинах остановки автомобиля Porsche на перекрестке, а также его конкретное место расположения на своей полосе движения должным образом не проверены. Протокол осмотра места совершения правонарушения не содержит данных о создании троллейбусом препятствий для движения автомобилю потерпевшего. Какие-либо иные препятствия на полосе движения легкового автомобиля не обозначены», — отмечено в постановлении областного суда.

«Из объяснений (водителя троллейбуса. — Прим. Onliner) также следует, что она двигалась в пределах своей полосы. (Водитель Porsche. — Прим. Onliner) при этом указывал, что проехать перекресток он не смог, так как на нем стоял другой автомобиль.

Перечисленные обстоятельства при принятии решения по делу не учтены. Объяснения водителя троллейбуса о том, что (водитель Porsche. — Прим. Onliner), объезжая препятствие на перекрестке, не занял крайнее левое положение на своей полосе и это привело к ДТП, остались без оценки должностного лица, вынесшего постановление.

Более того, (водитель троллейбуса. — Прим. Onliner) признана виновной в действиях, которые не вменялись ей по протоколу об административном правонарушении. Какие конкретно отступления от пунктов 63, 65 и 77 она допустила, в протоколе не указано. Не отражены в постановлении и конкретные доказательства, свидетельствующие о том, что водитель троллейбуса выехала за пределы своей полосы и именно она создала препятствие для движения потерпевшему», — говорится в документе.

В Брестском областном суде указали на то, что допущенные нарушения правовых норм не позволяют определить правильность выводов о виновности водителя троллейбуса в совершении административного правонарушения и их соответствие фактическим обстоятельствам дела. Там также отметили, что не выяснены и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, в том числе не исследована запись с камер видеонаблюдения, установленных на гостинице «Интурист».

«Односторонность, неполнота и необъективное исследование обстоятельств административного правонарушения в силу п. 1 ч. 1 ст. 12.14-1 ПИКоАП является основанием к отмене постановления по делу об административном правонарушении», — сказано в постановлении областного суда.

«Не обратил внимания на нарушения перечисленных норм закона и судья суда Ленинского района г. Бреста при рассмотрении жалобы (водителя троллейбуса. — Прим. Onliner) на не вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении», — отмечено в документе.





«С учетом изложенного, вынесенные по делу постановления нельзя признать законными и обоснованными, поэтому они подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение, в ходе которого следует тщательно исследовать обстоятельства правонарушения, проверить все доводы (водителя троллейбуса. — Прим. Onliner), дать оценку всем имеющимся доказательствам и принять по делу справедливое решение», — говорится в постановлении областного суда.

Мы остаемся на связи с Ксенией и расскажем, чем для нее завершится новое рассмотрение дела о ДТП с участием троллейбуса и Porsche Panamera на перекрестке в Бресте.





Тем временем на перекрестке

Еще один открытый вопрос — организация дорожного движения на перекрестке улицы 17 Сентября и проспекта Машерова в Бресте, то есть те условия, которые прямо или косвенно привели к этому спорному ДТП. Общественный транспорт, с учетом габаритов, чаще всего поворачивает налево, с улицы 17 Сентября на проспект Машерова, из правой полосы (поворот разрешен из обоих рядов). Левая при этом вроде как остается свободной, но разметки, как мы помним, не было, что осложняло ситуацию. Плюс трафик на проспекте, а именно — те автомобилисты, которые проехать на разрешающий сигнал не успели и требования ПДД не выполнили, остановившись на перекрестке и перегородив дорогу (нарушение п. 101).

Этой проблемы, кстати, касался и Юрий Краснов в своем разборе столкновения троллейбуса и Porsche Panamera.

— Ситуацию надо разбирать в комплексе, и тогда возникает много вопросов. Почему нет разметки 1.7? Что сделано для беспрепятственного движения общественного транспорта? За что наказывать шофера? Кто будет осуществлять социальные перевозки, если таким образом поступать каждый раз? Какие выводы должны последовать после этого решения?.. — отметил он.





Так вот эта ситуация не осталась незамеченной и определенные меры после резонансного ДТП все же были приняты.

— На этом перекрестке нарисовали разметку, — рассказала нам Ксения. — Вписаться на троллейбусе по-прежнему непросто, но, в принципе, проехать можно.

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