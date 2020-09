Жизнь в ловушке. 5 фильмов об отношениях с абьюзерами

Источник материала: Tut.by

Мы уже писали о том, что последние события в нашей стране репрезентируют отношения абьюза — домашнего насилия. Со всеми сюжетными поворотами, реакциями обеих сторон, эмоциями и открытым финалом. Возможно, лучше разобраться внутри себя в том, что и как сейчас происходит, помогут фильмы из нашей сегодняшней подборки — они об отношениях с абьюзером, о психологии абьюзеров и том, как и кому получается разорвать эти отношения и наконец-то начать проживать свою жизнь.

"Большие глаза"

Big Eyes, 2014, реж. Тим Бертон



Фото: kinopoisk.ru

Режиссер, который к 2014 году скорее ассоциировался с фантасмагорическими сказочными сюжетами, Джонни Деппом в полном гриме и миром грез, снял пронзительную историю, основанную на реальных событиях.

Несмотря на патриархальные устои, царящие в Америке 50-х, Маргарет (Эми Адамс) решается уйти от состоятельного мужа (точнее — сбежать), забрав с собой маленькую дочку. В самостоятельной жизни она начинает зарабатывать портретами гуляющих в парке, продавая их за несколько долларов. Отличительной особенностью ее рисунков были огромные, гипнотические глаза, которыми она награждала своих моделей. В парке же она встречает Уолтера Кина, которого блестяще сыграл Кристофер Вальц. С фирменной улыбкой садиста и дельца он начинает очаровывать доверчивую художницу рассказами о своем богатом прошлом и демонстрирует картины, якобы собственного авторства. Маргарет попадает под его очарование и вскоре, чтобы бывший муж не отнял у нее дочь, выходит за Уолтера Кина замуж.

Уолтер быстро отнимает у Маргарет главное, что составляет ее саму — ее картины. Вначале он подписывает их своим именем и презентует как выставку собственных работ под предлогом того, что «женское» искусство плохо продается. Очень скоро Маргарет превращается в рабыню, вынужденную «штамповать» рисунки людей с огромными глазами одну за другой, потому что ее предприимчивому мужу удалось создать целую поп-арт империю.

Через 10 лет Маргарет решается разорвать этот круг.

"Большая маленькая ложь"

Big Little Lies, 2017−2019, реж. Андреа Арнольд, Жан-Марк Валле



Фото: hbo.com

Мимо этого сериала невозможно пройти, говоря о репрезентации темы домашнего насилия, темы женской поддержки, темы отношений родителей и детей. Сериал хорош не только многоплановостью и веером поднимающихся тем, но, прежде всего, красотой кадра. После выхода первых серий критики шутили, что это история о том, как «богатые красивые люди ведут себя плохо на фоне одного из самых дорогих видов в мире».

На самом деле эта «расфокусированность» картинки, много планов природы, действительно красивой природы, акценты на паутинках, травинках, песке на губах — все это хорошо знакомо поклонникам Андреа Арнольд со времен ее фильма «Грозовой перевал» 2011 года. Там природа играет, кажется, одну из главных ролей, что создает совершенно потрясающую чувственную картинку на экране.

«Большая маленькая ложь» — экранизация бестселлера Лианы Мориарти о браках, где «все несчастливы по-своему». В первом сезоне перед нами предстают истории пяти семей, дети из которых ходят в один класс. И все они так или иначе связаны с загадочным убийством, о котором нам рассказывают в самом начале, но о том, кто жертва, кто убийца, и что там на самом деле произошло, мы узнаем только в финале первого сезона.

Классическая история абьюза — это история Селесты (Николь Кидман) и ее мужа (Александр Скарсгард). Их красивый брак «с картинки» прячет за глянцевым фасадом физическое и сексуальное насилие. Кидман удалось сыграть так, что каждый раз инстинктивно сжимаешься вместе с героиней, когда она ждет очередной вспышки ярости от своего мужа-насильника. С развертыванием сюжета оказывается, что не только Селеста стала жертвой своего мужа.

Во втором сезоне к героям присоединяется блестящая Мерил Стрип, она играет свекровь героини Кидман. И в этом сезоне акцент делается на взаимоотношения выросших детей и их матерей. И линия отношений Селесты со свекровью переплетается с линией отношений героини Зоуи Кравиц — Бонни с собственной матерью.

"Лавлейс"

Lovelace, 2013, реж. Роб Эпштейн, Джеффри Фридман



Фото: film.ru

Лавлейс — реальная история карьеры и жизни порнозвезды Линды Лавлейс. Сюжет разворачивается вокруг знакомства юной Линды Борнэм (Аманда Сейфрид) с будущим мужем Чаком (Питер Сарсгаард). Вскоре после свадьбы у Чака, который оказывается сутенером, случаются финансовые трудности и он, недолго думая, пристраивает свою жену сниматься в порнофильме.

Первый план этой истории — история успеха, примерно в середине фильме оборачивается своей противоположностью — историей о домашнем насилии, физическом и сексуальном, о том, как звезду «фильмов для взрослых» собственный муж умудрялся продавать на ночь любому желающему, как полностью контролировал ее жизнь, доходы и ее тело. И как она, в конце концов, становится яркой защитницей женских прав в США.

"Цыпочки"

The Heart Is Deceitful Above All Things, 2004, реж. Азия Ардженто



Фото: film.ru

Фильм снят по одноименной книге Дж.Т.Лероя. Сразу после выхода он был скорее негативно принят критиками, потому что история маленького мальчика, путешествующего со своей малолетней матерью-наркоманкой, которая ради очередной дозы продает случайным мужчинам и себя, и собственного сына, выглядела запредельно жестокой. На это физически тяжело смотреть. Но в 2020 этот фильм выглядит как очень жесткое, но и очень искреннее высказывание. Да, есть дети, которые живут в аду. И этот ад устраивают им их родители, социальные работники и даже богобоязненные бабушки с дедушками, которые проповедуют Евангелие.

Оригинальное название фильма отсылает к цитате из книги пророка Иеремии «Лукаво сердце человеческое более всего». Название, данное фильму российскими прокатчиками, некоторые критики назвали оскорбительным и циничным.

История рассказывается от лица мальчика Иеремии (Джереми), которого зачем-то забирает из приемной семьи его настоящая мать Сара. Социальные работники приветствуют воссоединение матери и сына, организуют им курс «семейного воспитания», и эти благие намерения мостят для маленького мальчика дорогу в его будущий ад.

"Берлинский синдром"

Berlin Syndrome, 2016, реж. Кейт Шортланд





Во время отпуска в Берлине Клэр (Тереза Палмер) знакомится с местным парнем Энди (Макс Римельт, звезда сериала сестер Вачовски «8 чувство»). Между ними вспыхивает притяжение, они проводят вместе ночь, а на утро оказывается, что милая квартирка на окраине Берлина заперта снаружи, ключей нет, а окна не пропускают звуков, не разбиваются и не открываются.

В этом фильме зрителю показывают портрет типичных абьюзивных отношений. Энди — очень добрый и милый парень. Да, иногда бьет девушку, привязывает ее кровати и издевается, но потом сразу приносит подарки, цветы, признается в любви и просто хочет, чтобы она стала «нормальной», то есть полностью подчинилась бы его воле и перестала думать о том, чтобы выбраться. Сидела дома, готовила ужин и ждала возвращения Энди домой. К счастью, Клэр не теряет веры в то, что ей удастся выбраться из этой клетки.