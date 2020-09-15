Сложнее, чем Меркурий: что стоит знать о ретроградном Марсе 2020?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Планета Марс, получившая свое название в честь древнеримского бога войны, неспроста считается одним из самых противоречивых небесных тел. Астрологи предполагают, что именно она отвечает за самые потаенные человеческие желания, отрицательные эмоции и даже эго.

Вот почему стоит обратить внимание на то, что с 9 сентября 2020 года планета вошла в свое ретроградное движение и останется в этом положении до 13 ноября 2020 года. К тому же, все основные "мероприятия" Красная звезда проведет в волевом и страстном знаке Овна, что может привести к драматическим последствиям и даже хаосу.

Так что же стоит знать о ретроградном Марсе 2020 года – читайте в специальной справке Sputnik.

Так как Марс находится в непосредственной близости от Земли (даже по сравнению с Меркурием), когда он пребывает в ретроградном движении, каждый знак зодиака чувствует его непростое влияние. Снижение продуктивности, "энергетическая кома", отсутствие сексуального влечения, эмоциональные вспышки гнева и всевозможные страсти на пустом месте – все это лишь малая толика классических приемов Марса.

Как пережить период ретроградного Марса без особых потерь?

Прежде всего, старайтесь быть снисходительным и с пониманием относиться к окружающим вас людям, а также не судить себя очень строго в этот непростой период. Учитесь управлять гневом и эмоциями.

Не исключено, что в течение этого времени вы станете свидетелями агрессии и ярости в мире, особенно во второй половине сентября и начале октября, а "политические качели" выйдут на передний план и станут самой злободневной темой.

Хорошая новость в том, что как только ретроградный Марс вернется в свое обычное положение, что случится в ноябре, ситуация стабилизируется и вы сможете выдохнуть и реализовать все планы, которые будете вынашивать на протяжении ретроградного движения Красной планеты.