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В МВД объяснили, почему милиционер ударил женщину в лицо – для самозащиты

15.09.2020 09:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

УВД Миноблисполкома рассказало свою версию, почему сотрудник милиции в Жлжино ударил женщину в лицо. Как оказалось, для самозащиты.

В воскресенье, 13 сентября, в интернете появилось видео инцидента между сотрудником Жодинского ГОВД и протестующими. Милиционер ударил женщину по лицу. Удар был такой силы, что она упала. Свое объяснение по данном инциденту дало УВД Миноблисполкома.

Как пишется, экипаж ГАИ проводил разбирательство по факту нарушения ПДД. В это время толпа недовольных граждан попыталась помешать, обступила автомобиль ГАИ. 

«Прибывшие на помощь сотрудники милиции начали оттеснять людей от спецтранспорта, при этом неоднократно обращались с требованиями прекратить противоправные действия», - объясняет УВД Миноблисполком .

Однако, как отмечается в сообщении, граждане не расходились, выкрикивая при этом в адрес сотрудников милиции различные фразы и оскорбления.

Затем неожиданно из толпы вышла женщина и устремилась к сотруднику милиции. Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо.

В УВД Миноблисполкома поясняют, что исходя из ситуации тот предположил, что последует удар, поэтому мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания.

В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.

 
 
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УВД Миноблисполкома рассказало свою версию, почему сотрудник милиции в Жлжино ударил женщину в лицо. Как оказалось, для самозащиты.
 
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