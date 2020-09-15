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В МВД объяснили, почему милиционер ударил женщину в лицо – для самозащиты
15.09.2020 09:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
УВД Миноблисполкома рассказало свою версию, почему сотрудник милиции в Жлжино ударил женщину в лицо. Как оказалось, для самозащиты.
В воскресенье, 13 сентября, в интернете появилось видео инцидента между сотрудником Жодинского ГОВД и протестующими. Милиционер ударил женщину по лицу. Удар был такой силы, что она упала. Свое объяснение по данном инциденту дало УВД Миноблисполкома.
«Прибывшие на помощь сотрудники милиции начали оттеснять людей от спецтранспорта, при этом неоднократно обращались с требованиями прекратить противоправные действия», - объясняет УВД Миноблисполком .
Однако, как отмечается в сообщении, граждане не расходились, выкрикивая при этом в адрес сотрудников милиции различные фразы и оскорбления.
В УВД Миноблисполкома поясняют, что исходя из ситуации тот предположил, что последует удар, поэтому мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания.
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УВД Миноблисполкома рассказало свою версию, почему сотрудник милиции в Жлжино ударил женщину в лицо. Как оказалось, для самозащиты.
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