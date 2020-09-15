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Цепкало: юристы готовят документы для привлечения Лукашенко к ответственности в суде в Гааге
Источник материала: Навiны
По словам бывшего претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало, группа зарубежных юристов собирает документы для привлечения Александра Лукашенко к ответственности в Международном уголовном суде (Гаага).
Также он считает, что санкционная политика ЕС в отношении Минска будет «более чем достаточной», если «против Лукашенко и его семьи будут введены персональные санкции», пишет
Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд не исключает, что представители белорусской власти
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По словам бывшего претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало, группа зарубежных юристов собирает документы для привлечения Александра Лукашенко к...
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