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Цепкало: юристы готовят документы для привлечения Лукашенко к ответственности в суде в Гааге

15.09.2020 09:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По словам бывшего претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало, группа зарубежных юристов собирает документы для привлечения Александра Лукашенко к ответственности в Международном уголовном суде (Гаага).

Также он считает, что санкционная политика ЕС в отношении Минска будет «более чем достаточной», если «против Лукашенко и его семьи будут введены персональные санкции», пишет DW.

Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд не исключает, что представители белорусской власти могут быть привлечены к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге за чрезмерное насилие в отношении мирного протеста.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам бывшего претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало, группа зарубежных юристов собирает документы для привлечения Александра Лукашенко к...
 
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