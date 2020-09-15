Умер солист Neuro Dubel Юрий Наумов

В понедельник поздно вечером стало известно о смерти второго солиста Neuro Dubel Юрия Наумова.





«Дядя Саша и Юра, уверены, сыграют там скоро концерт с лучшими песнями в поддержку всем нам тут. Спи спокойно, Юра, добрейший человек», — сказано на странице группы в соцсети.