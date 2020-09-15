|
Умер солист Neuro Dubel Юрий Наумов
Источник материала: Навiны
В понедельник поздно вечером стало известно о смерти второго солиста Neuro Dubel Юрия Наумова.
«Дядя Саша и Юра, уверены, сыграют там скоро концерт с лучшими песнями в поддержку всем нам тут. Спи спокойно, Юра, добрейший человек», — сказано на странице группы в соцсети.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник поздно вечером стало известно о смерти второго солиста Neuro Dubel Юрия Наумова.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)