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Зеленский: Беларусь может получить нечто, похожее на Майдан
Источник материала: Навiны
Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что в Беларуси может произойти нечто подобное на украинский Майдан.
В разговоре с
Зеленский подчеркнул, что весь мир видит, что белорусский народ «борется за свободу и демократию — без агрессии и насилия».
Он также подчеркнул, что очень важно, чтобы «не было кровопролития».
Вместе с тем, по его словам, пока не видно «символического лидера, вокруг которого народ мог бы сплотиться».
Но, несмотря на это, первоочередным является условие: именно белорусы должны «сами определять свое будущее».
Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд не исключает, что представители белорусской власти
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Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что в Беларуси может произойти нечто подобное на украинский Майдан.
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