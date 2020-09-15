Зеленский: Беларусь может получить нечто, похожее на Майдан

Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что в Беларуси может произойти нечто подобное на украинский Майдан.



Фото Офиса президента Украины

В разговоре с Wiener Zeitung он высказал мнение, что такой сценарий возможен в случае отказа белорусской власти от диалога с народом.

Зеленский подчеркнул, что весь мир видит, что белорусский народ «борется за свободу и демократию — без агрессии и насилия».

Он также подчеркнул, что очень важно, чтобы «не было кровопролития».

Вместе с тем, по его словам, пока не видно «символического лидера, вокруг которого народ мог бы сплотиться».

Но, несмотря на это, первоочередным является условие: именно белорусы должны «сами определять свое будущее».