ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зеленский: Беларусь может получить нечто, похожее на Майдан

15.09.2020 09:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что в Беларуси может произойти нечто подобное на украинский Майдан.

Зеленский: Беларусь может получить нечто, похожее на Майдан
Фото Офиса президента Украины

В разговоре с Wiener Zeitung он высказал мнение, что такой сценарий возможен в случае отказа белорусской власти от диалога с народом.

Зеленский подчеркнул, что весь мир видит, что белорусский народ «борется за свободу и демократию — без агрессии и насилия».

Он также подчеркнул, что очень важно, чтобы «не было кровопролития».

Вместе с тем, по его словам, пока не видно «символического лидера, вокруг которого народ мог бы сплотиться».

Но, несмотря на это, первоочередным является условие: именно белорусы должны «сами определять свое будущее».

Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд не исключает, что представители белорусской власти могут быть привлечены к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге за чрезмерное насилие в отношении мирного протеста.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что в Беларуси может произойти нечто подобное на украинский Майдан.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жизнь в ловушке. 5 фильмов об отношениях с абьюзерами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика